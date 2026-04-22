هاجم قارب للحرس الثوري الإيراني، سفينة حاويات، شمال شرقي سلطنة عمان.



وقالت ​هيئة عمليات ⁠التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، إنها تلقت ​بلاغا بشأن واقعة ‌على بعد 15 ميلا بحريا شمال ‌شرقي ‌سلطنة عمان، إذ أفاد قبطان سفينة حاويات باقتراب ‌زورق ‌حربي ⁠تابع للحرس الثوري الإيراني.



وتعرضت السفينة بعدها ⁠لإطلاق ‌نار مما أدى ⁠إلى إلحاق أضرار جسيمة ⁠بغرفة القيادة، ​لكن دون ⁠الإبلاغ ​عن اندلاع أي حرائق ​أو حدوث ضرر بيئي، وجميع أفراد الطاقم بخير.

