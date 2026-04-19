تحذير إسرائيلي: فشل المفاوضات يعني ضربات قاسية على إيران
-
19 April 2026
-
44 secs ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
حذر مسؤول عسكري إسرائيلي بارز من "ضربات قاسية للغاية على إيران ستلحق بها خسائر فادحة"، في حال فشل المفاوضات وانهيار وقف إطلاق النار.
وتنتهي هذا الأسبوع هدنة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما لم يحدد بعد موعد جولة أخرى من المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف"، إن الجيشين الإسرائيلي والأميركي "على تنسيق وثيق".
ومؤخرا زار قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر إسرائيل، حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، للتنسيق حول احتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مفاجئ.
وقال المسؤول للصحيفة الإسرائيلية: "نحن والأميركيون على أهبة الاستعداد لهذا الاحتمال. إذا ما استدعى الأمر استئناف القتال فنحن نعرف ما يجب فعله. نحن منسقون، والضربة التي ستوجه ستكون قاسية للغاية وستلحق بالإيرانيين خسائر فادحة".
وأكدت المسؤول، الذي لم تكشف "معاريف" هويته، "تحديث قائمة الأهداف"، موضحا أنها ستشمل منشآت الطاقة الإيرانية هذه المرة.
واعتبر أن "إيران تدخل المفاوضات وهي في حالة إنهاك شديد وبقدرات أقل بكثير، كما أن اقتصادها ضعيف، وبدأت تدرك حجم الخسائر التي تكبدتها".
ووفقا للجيش الإسرائيلي، ألقت مقاتلات الجيشين الإسرائيلي والأميركي أكثر من 37 ألف قذيفة على إيران خلال 40 يوما من الحرب.
-
Just in
-
09 :06
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر "إكس": مقاتلو الجيش يواصلون العمل لإزالة التهديدات وضمان أمن مواطني إسرائيل
-
09 :02
الكويت دانت الاعتداء على اليونيفيل بجنوب لبنان: لضرورة محاسبة المسؤولين عنه
-
08 :59
إعلام باكستاني: ترامب تحدث مع قائد الجيش عاصم منير أثناء وجوده في إيران
-
08 :57
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور) تتمة
-
08 :45
قيادة الجيش: فتحنا طريق الخردلي بالكامل وجسر برج رحال جزئيًا ونعمل على تأهيل جسر طيرفلسيه مع استمرار مهمات فتح الطرقات وحفظ الأمن
-
08 :41
إعلام باكستاني: ترامب تحدث مع قائد الجيش عاصم منير أثناء وجوده في إيران
-
-
-
-
-
قاليباف يقول إن المفاوضات مع الولايات المتحدة أحرزت تقدما لكن الاتفاق النهائي لا يزال "بعيدا"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور)
-
-
-
19 April 2026
-
ترامب يشيد بإسرائيل: حليف عظيم يتمتع بالشجاعة والقدرة على الانتصار
-
-
-
19 April 2026
-
قاليباف يقول إن المفاوضات مع الولايات المتحدة أحرزت تقدما لكن الاتفاق النهائي لا يزال "بعيدا"
-
-
19 April 2026
-
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية عدة باتجاه بحر اليابان
-
-
-
19 April 2026
-
ترامب ينشر “My Way” ويترقّب مصير المفاوضات مع إيران: القرار خلال ساعات
-
-
-
19 April 2026
-
فضل الله: 17 أيار اخر لن يمر في لبنان
-
-
-
19 April 2026
-
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في جنوب لبنان
-
-
-
19 April 2026
-
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة «خط أصفر» في جنوب لبنان على غرار غزة
-
-
-
19 April 2026
-
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
-
-
-
19 April 2026
-
"الحزب": إذا أصر رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق
-
-
-
19 April 2026