قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف السبت، إن محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة "أحرزت تقدما"، لكنها لم تصل إلى حد التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد قالبياف الذي شارك في محادثات الأسبوع الماضي في إسلام آباد "لا نزال بعيدين عن النقاش النهائي"، مضيفا في مقابلة مع التلفزيون الإيراني "أحرزنا تقدما في المفاوضات لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة وبعض القضايا الجوهرية العالقة".

وأوضح قاليباف أنه خلال اجتماع إسلام آباد، وهو أعلى مستوى من المحادثات بين البلدين منذ الثورة الإيرانية عام 1979، أكدنا أنه "ليس لدينا أي ثقة بالولايات المتحدة".

وتابع "على أميركا أن تقرر كسب ثقة الشعب الإيراني"، مضيفا "عليهم التخلي عن الأحادية ونهجهم بفرض الاملاءات".

وقال "إذا كنا قد قبلنا بوقف إطلاق النار، فذلك لأنهم قبلوا مطالبنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة التي استمرت أسبوعين الأربعاء ما لم يتم تمديدها.

وأوضح أنه "لا بد أن يشمل وقف إطلاق النار حزب الله أيضاً، وكان جزءا من شروط إيران لوقف إطلاق النار في المنطقة".

وأشار قاليباف إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني، في تغريدته الداعية لوقف إطلاق النار، شدد على شمول لبنان، وقال: "عندما ذهبنا إلى باكستان، أُعلن وقف إطلاق النار في لبنان، لكنه لم ينفذ بشكل صحيح. لذا غردت بأن على أميركا إكمال وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان".

وكشف عن أن واشنطن طلبت من طهران أنه إذا تحقق وقف إطلاق النار في لبنان، أن تعيد إيران تطبيع المرور في مضيق هرمز.

وحذر قاليباف من عواقب خرق وقف إطلاق النار في لبنان، قائلا: "أعلنا أننا إذا لم يلتزموا بوقف إطلاق النار في لبنان، سنضرب ونقطع المفاوضات".

وأكد أن منهج إيران كان أن دخولها في الإطار العشري للمفاوضات سيكون عندما يطبق وقف إطلاق النار في لبنان وتفرج عن أموال إيران.