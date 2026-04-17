قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ "إيران أعلنت للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعبور التام."

وأضاف ترامب: "شكرًا لإيران."

ونقلت "رويترز" في وقت سابق عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إنّه "تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان نعلن أنّ مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار."

وتراجع "خام برنت" و"الخام الأميركي" بأكثر من 8% بعد إعلان عراقجي بشأن عبور السفن عبر مضيق هرمز، بحسب وكالة رويترز.