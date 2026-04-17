ترامب لـ إيران: "شكرًا"!
17 April 2026
28 secs ago
source: tayyar.org
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ "إيران أعلنت للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعبور التام."
وأضاف ترامب: "شكرًا لإيران."
ونقلت "رويترز" في وقت سابق عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إنّه "تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان نعلن أنّ مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار."
وتراجع "خام برنت" و"الخام الأميركي" بأكثر من 8% بعد إعلان عراقجي بشأن عبور السفن عبر مضيق هرمز، بحسب وكالة رويترز.
Just in
17 :42
"المنار": ارتقاء شهيد جراء استهداف طائرة مسيرة اسرائيلية لسيارة ودراجة نارية على طريق عام كونين - بيت ياحون في جنوب لبنان
17 :40
كتلة "الوفاء للمقاومة" : أدخلت السلطة اللبنانية وطننا العزيز لبنان في مرحلة جديدة شديدة الخطورة! تتمة
17 :36
حزب الله يؤكّد الالتزام بوقف اطلاق النار...ولكن بشرط
تتمة
17 :28
الحصيلة غير النهائية للعدوان : 2294 شهيدا و7544 جريحا تتمة
17 :27
بالفيديو: قبل وقف إطلاق النار بدقائق.. إستشهاد ممثل لبناني وابنته! تتمة
17 :21
ماكرون: سيُعقد اجتماع في لندن الأسبوع المقبل لمناقشة قضية مضيق هرمز
17 :42
"المنار": ارتقاء شهيد جراء استهداف طائرة مسيرة اسرائيلية لسيارة ودراجة نارية على طريق عام كونين - بيت ياحون في جنوب لبنان
-
17 :40
كتلة "الوفاء للمقاومة" : أدخلت السلطة اللبنانية وطننا العزيز لبنان في مرحلة جديدة شديدة الخطورة! تتمة
-
17 :36
حزب الله يؤكّد الالتزام بوقف اطلاق النار...ولكن بشرط
تتمة
-
17 :28
الحصيلة غير النهائية للعدوان : 2294 شهيدا و7544 جريحا تتمة
-
17 :27
بالفيديو: قبل وقف إطلاق النار بدقائق.. إستشهاد ممثل لبناني وابنته! تتمة
-
17 :21
ماكرون: سيُعقد اجتماع في لندن الأسبوع المقبل لمناقشة قضية مضيق هرمز
كتلة "الوفاء للمقاومة" : أدخلت السلطة اللبنانية وطننا العزيز لبنان في مرحلة جديدة شديدة الخطورة!
17 April 2026
حزب الله يؤكّد الالتزام بوقف اطلاق النار ...ولكن بشرط
17 April 2026
الحصيلة غير النهائية للعدوان : 2294 شهيدا و7544 جريحا
17 April 2026
بالفيديو: قبل وقف إطلاق النار بدقائق.. إستشهاد ممثل لبناني وابنته!
17 April 2026
موريتانيا: توقيف 40 ناشطاً خلال مسيرة منددة باعتقال حقوقيين
17 April 2026
17 April 2026
الفلسطينيون يشكون محدودية الخيارات وصعوبة التصويت مع بدء العد العكسي للانتخابات المحلية
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
