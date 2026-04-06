طهران سلمت ردًّا متشددًّا و10 شروط لإنهاء الحرب.. ماذا تضمنت؟
06 April 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
فيما لا يزال البيت الأبيض يدرس خياراته بشأن الحرب ضد إيران، سلمت طهران ردها إلى باكستان.
وأوضحت مصادر رسمية مساء اليوم الاثنين أن أعلى مستويات النظام راجعت الرد على مقترح الاتفاق وإنهاء الحرب، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية.
كما أشارت إلى أن الرد أظهر رفض السلطات الإيرانية وقف إطلاق النار، وتأكيدها ضرورة إنهاء الحرب على نحو دائم.
كذلك كشفت أن الرد تألف من 10 بنود تضمنت:
* رفض وقف إطلاق النار المؤقت: تأكيد ضرورة إنهاء الحرب إنهاءً دائماً وشاملاً. * أمن الملاحة: وضع بروتوكول خاص للمرور الآمن عبر مضيق هرمز. * الاستقرار الإقليمي: إنهاء النزاعات في المنطقة كحزمة واحدة. * المطالب الاقتصادية: رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران والبدء في عمليات إعادة الإعمار.
"رد متشدد"في حين اعتبر مسؤول أميركي أن الرد الإيراني متشدد، وغير واضح ما إذا كان سيؤول إلى حل دبلوماسي.
وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق اليوم أن باكستان سلمت الجانبين الأميركي والإيراني خطة لإنهاء الأعمال القتالية على مرحلتين. وأضاف أنه يتعين الموافقة على بنود الخطة اليوم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
كما أشار إلى أن المقترح في حال الموافقة عليه سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يوماً. ولفت إلى أن المقترح يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية، ورفع العقوبات عنها، والإفراج عن أصولها المجمدة، مقابل فتح الممر الملاحي الحيوي. وأوضح أن التفاهم الأولي سيُصاغ في شكل مذكرة تفاهم تُستكمل نهائياً عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.
إلى ذلك، أفاد بأن رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، فضلاً عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
في المقابل، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي أن بلاده حددت مطالبها استناداً لمصالحها"، مضيفاً أن "خطوطها الحمراء واضحة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توعد أمس بدمار ساحق في كافة أنحاء إيران، وقصف للجسور ومنشآت الطاقة إن لم يتم التوصل لاتفاق، وفتح مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس شحنات النفط والغاز حول العالم.
كما منح الجانب الإيراني مهلة حتى مساء غد الثلاثاء قبل "فتح أبواب الجحيم"، وفق تعبيره.
هذا ويترقب العالم مؤتمراً صحافياً للرئيس ترامب (في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش)، حيث من المتوقع أن يحدد مسار الحرب التي دخلت شهرها الثاني.
"Just in"
20 :19
غارة تستهدف بلدة ميدون
20 :16
العثور على جثة امرأة في مشاريع الهبة – الفوار في صيدا تتمة
20 :15
ترامب: يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة وربما المقبلة
20 :11
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو حث ترامب على عدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار في الوقت الحالي وأعرب عن قلقه بشأن مخاطر هذه الخطوة
20 :05
وزارة الصحة: شهيد بغارة مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في الحمادية بمنطقة صور
19 :55
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا وأخرى استهدفت بلدة حاريص
بالأسماء: أبرز القادة الإيرانيين الذين قُتلوا منذ اندلاع الحرب
بالفيديو: أضرار في تل أبيب بعد سقوط شظايا
طهران جهزت ردودها على الولايات المتحدة..!
مقتل مسؤول إيراني في هجوم أميركي إسرائيليّ
حول مقترح وقف النّار... كيف علّقت إيران؟
قبل ساعة الحسم... مقترح جديد لوقف النار: وهذه تفاصيله!
ظريف: "لإنهاء 47 عاماً من العداء مع واشنطن والتوصّل إلى اتفاق سلام"!
عن عملية الغزو البري... طهران لواشنطن: "نحن من سينهيها"!
بالصور - ايران.. إسقاط طائرة من طراز “إف-35” وسط البلاد
يحدثونكم من إدلب.. السيول تجرف الحياة الهشة في المخيمات
وفد من «وحدات حماية المرأة» يلتقي وزير الدفاع في دمشق
منظمة التحرير تطالب “أونروا” بالتراجع عن فصل موظفين صحيين في غزة
استشهاد فلسطينية وإصابة طفل بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة
القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة ابنة زين العابدين بن علي إلى تونس
القتل تعذيبا أو شنقا.. أمهات أسرى يخشين على حياة أبنائهن بسجون الاحتلال
العراق.. السفارة الأميركية تحذر من هجمات وسط بغداد
مسيّرة مفخخة تنفجر داخل مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي بمطار بغداد
سجناء فلسطينيون يخشون الإعدام دون محاكمة عادلة بموجب قانون إسرائيلي جديد
حصار قاعدة «بلد»… تمرين «القيامة» في العراق
عراقجي للجزيرة: لم نتفاوض مع واشنطن ويمكننا الدفاع عن أنفسنا لأبعد مدى
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
06 April 2026
