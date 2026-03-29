إيران تهدد بضرب الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط
-
29 March 2026
-
1 min ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
هدد «الحرس الثوري» الإيراني، فجر اليوم (الأحد)، باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفاد بأن ضربات أميركية وإسرائيلية دمّرت جامعتين في إيران.
وقال ا«الحرس الثوري» في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية «إذا أرادت الحكومة الأميركية أن لا تتعرض هذه الجامعات في المنطقة لردود انتقامية، عليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي قبل الاثنين 30 مارس (آذار) ظهراً».
ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.
توجد فروع لجامعات أميركية عديدة في دول الخليج مثل جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.
وليل الجمعة السبت سُمع دوي انفجارات في طهران طالت جامعة العلوم والتكنولوجيا في شمال شرق المدينة، وأدت إلى إلحاق أضرار بالمباني من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.
-
Just in
-
08 :44
أسوشيتد برس: مقتل 6 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة
-
08 :42
وسائل إعلام عراقية: غارات جوية تستهدف موقعين للحشد الشعبي في محافظتي نينوى وصلاح الدين
-
08 :39
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في منطقة شوميرا بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان
-
08 :38
إندونيسيا تعلن إجراء محادثات "إيجابية" مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز تتمة
-
08 :35
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في شمال شرق وغرب العاصمة الإيرانية طهران
-
08 :34
منظمو التظاهرات ضد ترامب يقولون إن 8 ملايين شخص على الأقل شاركوا فيها في الولايات المتحدة تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
