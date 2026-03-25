أعلنت البحرية الإيرانية، الأربعاء، أنها أطلقت صواريخ كروز على حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"، محذّرة من إمكان شنّ مزيد من الضربات.

وبحسب بيان عسكري نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية"، أجبرت الصواريخ الإيرانية حاملة الطائرات المتمركزة في منطقة الخليج على "تغيير موقعها".

وأوضح قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني في البيان أن تحركات حاملة الطائرات هذه "تتم مراقبتها باستمرار.. وبمجرد دخول هذا الأسطول المعادي مدى منظومات صواريخنا، سيصبح هدفًا لضربات قوية من البحرية الإيرانية".