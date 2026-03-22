أعلنت وزارة الدفاع القطرية، فجر اليوم الأحد، سقوط وتحطم مروحية تابعة لها في المياه الإقليمية للدولة، نتيجة خلل فني أصابها أثناء تنفيذ مهمة روتينية.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس" إن المروحية تعرضت لعطل فني خلال تأدية واجب اعتيادي، ما أدى إلى سقوطها في البحر، مؤكدة أن عمليات البحث جارية عن أفراد الطاقم والركاب.