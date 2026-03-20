بالأرقام: صحيفة إسرائيلية تكشف خسائر تل أبيب بسبب الهجمات!
20 March 2026
16 secs ago
source: tayyar.org
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن القصف الإيراني على إسرائيل خلّف أضرارًا واسعة، تمثّلت في تدمير نحو 9 آلاف مبنى و3 آلاف سيارة، إضافة إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.
وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الخسائر نتيجة الهجمات الصاروخية التي تنفّذها إيران ضد إسرائيل، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام العشرين الماضية من الحرب
ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باتجاه إسرائيل خلال هذه الفترة، فيما قدر الجيش الإسرائيلي العدد بنحو 350 صاروخا.
وتسببت الصواريخ الإيرانية، ومن بينها الصواريخ العنقودية، في أضرار واسعة النطاق طالت مناطق عدة، خاصة في وسط إسرائيل وشمال تل أبيب.
وكانت القنابل العنقودية التي تحملها بعض الصواريخ قد تسببت في اختراق المباني السكنية والبنية التحتية، حيث أظهرت تقارير ميدانية تدمير شقق بالكامل في حين بقيت الشقق المجاورة سليمة تقريبا.
وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الهدف من هذه الهجمات ليس تدمير المنازل بقدر ما هو إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.
وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين جراء الصواريخ الإيرانية 21 شخصا، بينهم اثنان توفيا في طريقهما إلى الملاجئ، فيما تجاوز عدد المصابين 4 آلاف.
كما تسبب القصف في خلق تعقيدات كبيرة لقوات الإنقاذ، لا سيما مع وجود قنابل غير منفجرة لا تزال تشكل خطرا في مناطق متفرقة، وسط توقعات بأن تستمر جهود تمشيطها لأشهر مقبلة.
وتأتي هذه الخسائر في وقت يواصل فيه حزب الله شن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل، حيث أطلق نحو 800 صاروخ منذ انضمامه إلى الحرب، ما أدى إلى أضرار إضافية في الممتلكات والبنية التحتية في المناطق الشمالية.
(روسيا اليوم)
Just in
14 :28
وزير الخارجية الفرنسي:
- على الجيش اللبناني اتخاذ كل التدابير لنزع سلاح حزب الله وفقًا لقرار الحكومة
- أكدت للإسرائيليين أن الكلفة الإنسانية لعملية برية في لبنان ستكون عالية
- النزاع بين إسرائيل وحزب الله لا يجب فصله عن النزاع الأكبر مع إيران
14 :22
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 20 صاروخًا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل تزامنًا مع القصف الإيراني
14 :18
التايمز البريطانية: القبض على إيراني حاول دخول قاعدة كلايد البحرية التي تتمركز فيها غواصات بريطانيا النووية
14 :10
وسائل إعلام إسرائيلية: صواريخ إيران تركزت على مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب التي تضم منشآت طاقة ومياه وتكنولوجيا
14 :05
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل
13 :55
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 2000 هدف في لبنان منذ بدء الحرب
