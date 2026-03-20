كشف موقع "أكسيوس" عن مصادر أنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خططًا لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية للضغط لإعادة فتح مضيق هرمز."



وأضاف الموقع عن مسؤول أمريكي: "البيت الأبيض والبنتاغون يدرسان إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة قريبا."



وأوضح أنّ "ترامب يريد فتح مضيق هرمز وإذا اضطر للاستيلاء على جزيرة خارك لتحقيق ذلك فسيفعل."