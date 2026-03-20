كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي:

"عاجل ردًا على الاعتداءات ضد السكان الدروز في منطقة السويداء: جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا



هاجم جيش الدفاع خلال ساعات الليل مقرًا ووسائل قتالية في معسكرات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة جنوب سوريا، وذلك ردًا على الأحداث التي وقعت أمس (الخميس) والتي تم خلالها الاعتداء على مواطنين دروز في منطقة السويداء.



لن يسمح جيش الدفاع بالمساس بالدروز في سوريا، وسيواصل العمل من أجل حمايتهم.



يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات في جنوب سوريا، وسيعمل وفقًا لتعليمات المستوى السياسي.."