إسرائيل تعلن عن عمليّة اغتيال جديد في طهران! (صورة)
18 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:
"في غارة دقيقة شنها سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات في طهران تم خلال الليلة الماضية القضاء على وزير الاستخبارات في النظام الإيراني المدعو إسماعيل خطيب.
تم تعيين خطيب في منصب وزير الاستخبارات من قبل علي خامنئي عام 2021. وفي إطار منصبه كان مسؤولًا عن وزارة الاستخبارات الإيرانية وهي جهاز الاستخبارات المركزي للنظام والذي يُعد أحد أبرز أدوات القمع والإرهاب لديه.
تتمتع الوزارة بقدرات استخباراتية متقدمة وتُستخدم كذراع أساسية في الرقابة والتجسس وتنفيذ العمليات السرية في أنحاء العالم وضد دولة إسرائيل والمواطنين الإيرانيين على وجه الخصوص.
بصفته وزيرًا للاستخبارات لعب خطيب دورًا كبيرًا في توجيه عمليات الاعتقال وقتل المتظاهرين وفي بلورة التقديرات الاستخباراتية خلال الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها إيران مؤخرًا. كما عمل ضد المواطنين الإيرانيين خلال احتجاجات الحجاب في الأعوام 2022-2023.
إلى جانب أنشطته ضد دولة إسرائيل أشرف خطيب على النشاطات الارهابية لوزارة الاستخبارات الإيرانية ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية حول العالم وكذلك ضد أهداف داخل إسرائيل خلال عملية زئير الأسد.
شغل خطيب في الماضي عدة مناصب مركزية في الحرس الثوري خاصة في مجالات الاستخبارات حيث شكّل مركز معرفة مهم.
تضاف عملية القضاء عليه الى سلسلة الاستهدافات التي طالت عشرات القادة البارزين في النظام الإيراني بينهم مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الأمر الذي يعمق الضربة الموجهة إلى منظومات القيادة والسيطرة التابعة للنظام."
#عاجل ❌تتواصل سلسلة عمليات الاستهداف المباشرة: جيش الدفاع قضى على وزير الاستخبارات في النظام الإيراني في طهران— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2026
Just in
13 :38
وكالة "تسنيم": تعرض جزء من منشآت بتروكيماويات حقل بارس الجنوبي في إيران لهجوم
13 :34
العثور على شظايا قذيفة في القليعة... واستشهاد شاب وطفلة! تتمة
13 :22
"بلومبرغ" عن مصدر مطلع: استئناف العمل في مصفاة رأس تنورة في السعودية
13 :20
الشاباك والجيش الإسرائيلي يعلنان اغتيال مسؤول بجمع الأموال لحماس بصيدا في لبنان
12 :52
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي يستهدف حرج علي الطاهر وأطراف النبطية الفوقا وأطراف كونين وصف الهوا ودبين
12 :47
نقابة المحررين: استهداف الإعلاميين مرفوض وندعو للإبتعاد عما يؤجج الحقد تتمة
