إسرائيل تؤكد اغتيال علي لاريجاني...
17 March 2026
29 mins ago
source: tayyar.org
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد الباسيج الليلة الماضية.
وأوضح كاتس في كلمة مصورة أن بلاده ستواصل ملاحقة قيادة النظام الإيراني.
كما أضاف أن إسرائيل "تعيد إيران عشرات السنوات إلى الوراء"، وفق تعبيره.
وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت سابق اليوم إن لاريجاني كان من أهداف الهجمات أمس. وأضاف أنه لا توجد فرصة لنجاته، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
Just in
13 :07
"تاس" تنقل عن السفير الإيراني في موسكو نفيه أنباء عن وجود المرشد الإيراني الجديد في روسيا لتلقي العلاج الطبي
12 :59
الجيش اللبناني: استشهاد أحد العسكريين المصابين في غارة قعقعية الجسر متأثرًا بجراحه
12 :51
يديعوت أحرونوت: إيران أطلقت مجددا صاروخا عنقوديا باتجاه وسط إسرائيل
12 :49
نتنياهو تعليقاً على اغتيال كبار المسؤولين في إيران: "مناوباتهم في الحرس الثوري قصيرة جداً" تتمة
12 :44
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف منطقة دير الزهراني
12 :37
غارة على جبشيت وأخرى بين بلدتي عبا وقصيبة في قضاء النبطية
