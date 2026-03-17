أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد الباسيج الليلة الماضية.

وأوضح كاتس في كلمة مصورة أن بلاده ستواصل ملاحقة قيادة النظام الإيراني.

كما أضاف أن إسرائيل "تعيد إيران عشرات السنوات إلى الوراء"، وفق تعبيره.

وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت سابق اليوم إن لاريجاني كان من أهداف الهجمات أمس. وأضاف أنه لا توجد فرصة لنجاته، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.