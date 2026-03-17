أنباءٌ إسرائيلية عن استهداف لاريجاني.... ماذا في التفاصيل؟
17 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في إطار الضربات التي نُفذت داخل إيران خلال الساعات الماضية.
وذكرت "القناة 12 الإسرائيلية" أن لاريجاني كان من بين الأهداف التي طالتها الغارات الإسرائيلية ليل أمس، مشيرة إلى أن نتائج الهجوم لا تزال قيد التحقيق.
وأضافت القناة أن لاريجاني يُعد من أبرز الشخصيات في النظام الإيراني، واعتبرته ثاني أرفع شخصية خلال الأيام الأخيرة بعد مجتبى خامنئي.
كما أفادت مصادر أخرى بأن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان لاريجاني قد قُتل في الهجوم، من دون صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن.
ولم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق على هذه التقارير حتى اللحظة.
Just in
11 :39
بدء عملية تسليم المحكومين السوريين في سجن رومية
11 :37
كاتس: وجهت مع نتنياهو الجيش لمواصلة ملاحقة قادة نظام الإرهاب والقمع في إيران
11 :36
إسرائيل تؤكد اغتيال علي لاريجاني... تتمة
11 :27
وزير الدفاع الإسرائيلي: تمّ القضاء على لاريجاني
11 :12
الوكالة الوطنية: قصف مدفعيّ عنيف من عيار 155 ملم يطال زبقين وجبال البطم وياطر
11 :07
بالصورة: إسرائيل تغتال قائدًا إيرانيًّا جديدًا... تتمة
17 March 2026
