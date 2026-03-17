أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في إطار الضربات التي نُفذت داخل إيران خلال الساعات الماضية.

وذكرت "القناة 12 الإسرائيلية" أن لاريجاني كان من بين الأهداف التي طالتها الغارات الإسرائيلية ليل أمس، مشيرة إلى أن نتائج الهجوم لا تزال قيد التحقيق.

وأضافت القناة أن لاريجاني يُعد من أبرز الشخصيات في النظام الإيراني، واعتبرته ثاني أرفع شخصية خلال الأيام الأخيرة بعد مجتبى خامنئي.

كما أفادت مصادر أخرى بأن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان لاريجاني قد قُتل في الهجوم، من دون صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن.

ولم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق على هذه التقارير حتى اللحظة.