قال ⁠الجيش الإسرائيلي اليوم إنه دمّر طائرة كان يستخدمها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في ‌مطار ‌مهر أباد في طهران ليلا، بحسب "سكاي نيوز".

وأوضح أن "الطائرة كان يستخدمها مسؤولون ‌إيرانيون كبار ‌وشخصيات عسكرية ⁠للسفر داخل البلاد وخارجها، وللتنسيق مع الدول ⁠الحليفة".ويعد ‌مهر أباد من ⁠أقدم مطارات طهران، ويخدم ⁠حاليا الرحلات الداخلية والإقليمية.

وإلى ⁠جانب كونه أكثر المطارات المدنية ازدحاما، فهو أيضا منشأة ذات استخدام مزدوج تضم أصولا تابعة للقوات الجوية.