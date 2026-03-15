حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، من معلومات تتحدث عن احتمال التخطيط لافتعال هجوم كبير شبيه بهجمات 11 سبتمبر، بهدف اتهام إيران به واستخدامه ذريعة لتصعيد عسكري جديد ضدها.

وقال لاريجاني في منشور عبر منصة “أكس”، إنه “سمع أن من تبقى من فريق إبستين يدبرون مؤامرة لافتعال حادثة مشابهة لأحداث 11 سبتمبر واتهام إيران بها”، مؤكداً أن بلاده “تعارض أساساً مثل هذه المخططات الإرهابية، وليس لديها أي عداء مع الشعب الأمريكي”.

وأشار إلى أن إيران "تدافع عن نفسها اليوم ضد عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل عليها"، مضيفاً أن طهران "قوية وعنيدة في معاقبة المعتدين" في إطار هذا الدفاع.