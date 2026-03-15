قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر إن "إسرائيل تتوقع من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات جادة لمنع "حزب الله" من إطلاق النار على إسرائيل".



وأضاف ساعر: "إسرائيل لا تخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية خلال الأيام المقبلة".



وفي ما يتعلق بالحرب على إيران، قال ساعر: "نتشارك مع أميركا العزم على مواصلة الحرب على إيران حتى نحقق أهدافنا"، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تواجه نقصاً في الصواريخ الاعتراضية.