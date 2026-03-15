تصريح سلبيّ: هذا ما كشفه وزير إسرائيليّ عن المحادثات المباشرة مع لبنان
15 March 2026
56 secs ago
source: tayyar.org
قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر إن "إسرائيل تتوقع من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات جادة لمنع "حزب الله" من إطلاق النار على إسرائيل".
وأضاف ساعر: "إسرائيل لا تخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية خلال الأيام المقبلة".
وفي ما يتعلق بالحرب على إيران، قال ساعر: "نتشارك مع أميركا العزم على مواصلة الحرب على إيران حتى نحقق أهدافنا"، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تواجه نقصاً في الصواريخ الاعتراضية.
Just in
13 :49
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة عيتيت جنوبي لبنان
13 :48
هيئة البث الإسرائيلية: أضرار في مبنى وسط إسرائيل في الهجوم الصاروخيّ الأخير
13 :44
الحرث الثوري: استهدفنا بنجاح مراكز إدارة العمليات الجوية الإسرائيلية والبنى التحتية
13 :43
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و 6 طائرات مسيرة
13 :42
جورج عطالله للotv: الكتائب كانت تعمل للتمديد سنتين ولكنها صوتت ضد التمديد فقط تحسسا من القوات عندما رأت ان القوات ستصوت ضد الاقتراح
13 :40
الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا للمرة الأولى صاروخ سجيل الاستراتيجي الذي يعمل بالوقود الصلب
Other stories
مصدر سوري لـِ "المدن": لن نتدخل بلبنان.. هذا مشروعنا وخوفنا
-
إيران تعتقل 20 شخصا بتهمة إرسال معلومات لإسرائيل
-
البحرين: اعتراض 124 صاروخا و203 مسيرات إيرانية منذ بدء الحرب
-
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
-
طرق حيوية تربط السعودية بدول الخليج
-
الجيش الإسرائيلي يسقط تهم تحرش جنود جنسياً بمعتقل فلسطيني
-
غارات دامية على «الحشد» في العراق
-
المرشد الجريح يتمسّك بـ«الثأر» وإغلاق هرمز
-
خامنئي: إذا استمر الوضع ستُفعل جبهات لا خبرة للعدو فيها!
-
إدانة عربية - إسلامية لاستمرار إسرائيل في إغلاق «الأقصى»
-
رويترز: المخابرات الأمريكية تستبعد انهيار النظام الإيراني
-
مستوطنون يحرقون مسجدا في قرية مادما بالضفة الغربية
-
مقتل نحو 20 من الحشد الشعبي في قصف جوي غربي العراق
-
الكويت تعلن إصابة شخصين باستهداف مسيّرة “معادية” مبنى سكنيا
-
العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية “تعرّضت لهجوم” في المياه الإقليمية
-
“إفطار برلماني” يثير جدلاً سياسياً في تونس
-
تحذيرات في الجزائر من استخدام دواء “صهيوني” قاتل
-
واشنطن بوست: مسيّرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق
-
إردوغان: لوقف الحرب "قبل أن تشعل المنطقة بأكملها"
-
الإمارات تعلن التعامل مع رشقة من الصواريخ الباليستية القادمة من إيران
-
لبنان أمام الفرصة الأخيرة - جومانا سليلاتي
-
-
-
15 March 2026
-
وسط التصعيد الإقليمي… وزير الخارجية المصري يبدأ جولة خليجية من الدوحة
-
-
15 March 2026
-
حادثة غامضة... العثور على ابنة وزيرة إسرائيلية ميتة في منزلها!
-
-
-
15 March 2026
-
استمرار تعليق الدروس في "اللبنانية" حتى مساء يوم غد الاثنين ووقفة تضامنية الثلاثاء
-
-
-
15 March 2026
-
المفتي قبلان: من يزحف للتفاوض لا يملك قدرة المفاوض
-
-
-
15 March 2026
-
بعد الاجتماع الوزاري في السرايا… مرقص يعلن توجيهات سلام بشأن المساعدات
-
-
-
15 March 2026
-
رسالة حاسمة… الراعي يعلّق على الحرب بين الحزب وإسرائيل
-
-
-
15 March 2026
-
بري: لديّ شرطان... للقبول بالتفاوض!
-
-
-
15 March 2026
-
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء
-
-
-
15 March 2026
-
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يجدّد إنذاره العاجل بالإخلاء إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
-
-
-
15 March 2026