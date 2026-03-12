خامنئي: إذا استمر الوضع ستُفعل جبهات لا خبرة للعدو فيها!
-
12 March 2026
-
51 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
قال المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، اليوم في أول بيان له، إن بلاده أفشلت مساعي تقسيمها، وأضاف "تمت مهاجمتنا من قواعد العدو في دول الجوار ونحن مجبرون على الرد".
وذكر مجتبى خامنئي في بيان نقله التلفزيون الإيراني "نؤمن بالصداقة مع دول الجوار لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأمريكية فيها"، مشددا على أن القوات الإيرانية لا تستهدف سوى القواعد الأمريكية في المنطقة.
وجاء في بيان المرشد الإيراني الجديد أن إيران "لن تتوانى عن الانتقام للجرائم التي ارتكبها العدو لا سيما جريمة مدرسة ميناب".
وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة مجتبى:
نوصي دول المنطقة بإغلاق القواعد الأمريكية
يجب أن يكون الشعب حاضرا بقوة في جميع الميادين لإفشال كل مخططات الأعداء
يجب الاستفادة من جميع الإمكانات لإغلاق مضيق هرمز
يجب التحرك في جميع الميادين الرخوة للأعداء
قواتنا سدت طريق العدو بضرباتها القوية
ضرباتنا القوية أخرجت العدو من وهم إمكانية السيطرة على وطننا وتجزئته
جبهة المقاومة جزء لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية
إذا استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة
أشكر مقاتلي جبهة المقاومة ونحن نعد دول جبهة المقاومة أفضل أصدقائنا
لن نتراجع عن الانتقام لدماء شهدائنا
كل شهيد من أبناء شعبنا سيكون له انتقام خاص
حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم جميع العوائق
مقاومة العراق سلكت بشجاعة نهج نصرة الجمهورية الإسلامية
لدينا حدود مع 15 دولة وكنا دائما نرغب وما زلنا في إقامة علاقات بناءة معها
نوصي بتعطيل القواعد الأمريكية فورا لأن أبناء شعبنا قتلوا انطلاقا منها
على دول المنطقة تحديد موقفها من المعتدين ومن قتلة أبناء شعبنا
مستعدون تماما لإقامة علاقات قائمة على الصداقة مع جميع دول الجوار.
-
Just in
-
17 :01
غارة تستهدف بلدة تفاحتا في صيدا
-
16 :56
lbci: الغارة الاسرائيلية على الجامعة اللبنانية استهدفت مدير كلية العلوم حسين بزي ومساعده
-
16 :54
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق جبل لبنان وبيروت
-
16 :49
الجديد: استشهاد مدير كلية العلوم ودكتور آخر في الغارة على محيط كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - الحدث
-
16 :45
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل تتمة
-
16 :44
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
إدانة عربية - إسلامية لاستمرار إسرائيل في إغلاق «الأقصى»
-
رويترز: المخابرات الأمريكية تستبعد انهيار النظام الإيراني
-
مستوطنون يحرقون مسجدا في قرية مادما بالضفة الغربية
-
مقتل نحو 20 من الحشد الشعبي في قصف جوي غربي العراق
-
الكويت تعلن إصابة شخصين باستهداف مسيّرة “معادية” مبنى سكنيا
-
العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية “تعرّضت لهجوم” في المياه الإقليمية
-
“إفطار برلماني” يثير جدلاً سياسياً في تونس
-
تحذيرات في الجزائر من استخدام دواء “صهيوني” قاتل
-
واشنطن بوست: مسيّرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق
-
إردوغان: لوقف الحرب "قبل أن تشعل المنطقة بأكملها"
-
الإمارات تعلن التعامل مع رشقة من الصواريخ الباليستية القادمة من إيران
-
السعودية تعلن تدمير مسيّرتين كانتا متجهتين لحقل شيبة النفطي
-
إنذار صاروخي يدفع فاديفول لمغادرة طائرته بمطار بن غوريون والاحتماء في مكان آمن
-
الحرس الثوري: إيران هي من سيحسم نهاية الحرب
-
الغارديان: اعرف عدوك.. الدرس الأول من الهجوم على إيران هو أن ترامب بات عدوا لبريطانيا
-
العراق: مقتل 4 من فصيل موالٍ لإيران بضربة في كركوك
-
مسؤول إيراني كبير: بعض الدول تواصلت معنا بشأن وقف إطلاق النار
-
نتنياهو: الحرب لم تنتهِ بعد!
-
فلسطين تحذر من دعوات إسرائيلية لذبح قرابين في المسجد الأقصى
-
المغرب يجدد وقوفه إلى جانب دول الخليج في وجه الاعتداءات الإيرانية
-
-
Just in
-
17 :01
غارة تستهدف بلدة تفاحتا في صيدا
-
16 :56
lbci: الغارة الاسرائيلية على الجامعة اللبنانية استهدفت مدير كلية العلوم حسين بزي ومساعده
-
16 :54
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق جبل لبنان وبيروت
-
16 :49
الجديد: استشهاد مدير كلية العلوم ودكتور آخر في الغارة على محيط كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - الحدث
-
16 :45
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل تتمة
-
16 :44
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل
-
-
-
12 March 2026
-
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
-
-
-
12 March 2026
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ لبنان يحثُ الخطى نحو التفاوض والجيش يردّ على رسالة التلويح بانقسامه... مجتبى خامنئي يطمئن الإيرانيين و"جبهة المقاومة" في خطابه الأول
-
-
-
12 March 2026
-
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى حي الباشورة في بيروت!
-
-
-
12 March 2026
-
كتلة "الوفاء للمقاومة" بمناسبة "يوم القدس": نجدد تضامننا الكامل مع إيران والشعب الفلسطيني
-
-
-
12 March 2026
-
رصيد ميسي يتجمد مؤقتاً
-
-
12 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟
-
-
-
12 March 2026
-
رجي استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية..
-
-
-
12 March 2026
-
إنذار عاجل إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: "لإخلاء منازلكم فورًا"!
-
-
-
12 March 2026
-
إدانة عربية - إسلامية لاستمرار إسرائيل في إغلاق «الأقصى»
-
-
12 March 2026