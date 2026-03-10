نتنياهو: الحرب لم تنتهِ بعد!
10 March 2026
10 March 2026
source: tayyar.org
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد مؤكدا أن الضربات المتواصلة تضعف نظام الحُكم هناك.
ونقل بيان لمكتب نتانياهو اليوم قوله مساء امس في زيارة للمركز الوطني للصحة: "نطمح إلى أن يتخلص الشعب الإيراني من نير الاستبداد، وفي النهاية يعود الأمر إليهم. لكن لا شك أنه من خلال الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن نحن نكسر عظامهم، ولم ننته بعد".
Just in
11 :32
غارة إسرائيلية تحذيرية تستهدف مبنى سكني في منطقة العباسية بمدينة صور
11 :26
مصادر لـ"CNN": إدارة ترامب ناقشت إرسال قوة للاستيلاء على اليورانيوم أو تدميره لكن العملية تتطلب مئات الجنود
11 :24
الجيش الإسرائيلي: غارات على مقار لحزب الله في محيط قرية أنصارية بجنوب لبنان أطلقت منها صواريخ نحو إسرائيل
11 :21
البطريرك الراعي يذيع بيانًا بعنوان "دم الكاهن صرخة ضمير في وجه العنف" الحادية عشرة والنصف من بكركي
11 :19
مذكرة توقيف بحق علي برو تتمة
11 :16
حروب الشرق الأوسط والممرات الكبرى: مَن يكتب الجغرافيا الاقتصادية الجديدة؟ (أنطوان قسطنطين) تتمة
الحرس الثوري: إيران هي من سيحسم نهاية الحرب
الغارديان: اعرف عدوك.. الدرس الأول من الهجوم على إيران هو أن ترامب بات عدوا لبريطانيا
العراق: مقتل 4 من فصيل موالٍ لإيران بضربة في كركوك
مسؤول إيراني كبير: بعض الدول تواصلت معنا بشأن وقف إطلاق النار
فلسطين تحذر من دعوات إسرائيلية لذبح قرابين في المسجد الأقصى
المغرب يجدد وقوفه إلى جانب دول الخليج في وجه الاعتداءات الإيرانية
الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يهاجمون تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية
رئيس الكنيست الإسرائيلي يهدد باغتيال المرشد الجديد
6 شهداء بقصف إسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة
العراق.. هجوم بمسيرات يستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل
هآرتس: الأنظار متجهة لإيران بينما يتصاعد الإرهاب اليهودي بالضفة
سلطان عُمان ورئيس وزراء العراق يهنئان مجتبى خامنئي باختياره مرشدا أعلى لإيران
ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضربا مبرحًا!
إسرائيل تمنع صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى
السعودية والكويت تؤكدان جهود التنسيق الخليجي لحفظ أمن المنطقة
فصيل عراقي يهاجم هدفا بالأردن ويعلن تنفيذ 27 عملية في المنطقة
إسرائيل: أكثر من 20 ألفاً عادوا و120 ألفاً يسعون للعودة
السلطات الليبية تحدد هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال سيف الاسلام القذافي
قطر تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيّرة “استهدفت” قاعدة العديد الجوية
كتائب «حزب الله» العراقية: مقتل أحد القياديين بضربة على جنوب البلاد
