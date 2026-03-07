قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تعاني من ضغوط شديدة، مشيرا إلى أنها قدمت اعتذارا لجيرانها في الشرق الأوسط وتعهدت بعدم استهدافهم مجددا، وفق وكالة "سكاي نيوز عربية".