ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضربا مبرحًا!
-
07 March 2026
-
24 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تعاني من ضغوط شديدة، مشيرا إلى أنها قدمت اعتذارا لجيرانها في الشرق الأوسط وتعهدت بعدم استهدافهم مجددا، وفق وكالة "سكاي نيوز عربية".
-
Just in
-
14 :41
حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين تتمة
-
14 :36
وزير الأمن الإسرائيلي: لن نسمح باستهداف بلداتنا وجنودنا من لبنان
-
14 :35
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت تتمة
-
14 :33
نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان د.بيار يارد للـOTV: المستلزمات الطبية متوافرة لمدة 3 أشهر والمستشفيات تعمل بشكل طبيعي
-
14 :30
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"! تتمة
-
14 :16
مأساة في شمسطار: استشهاد 4 أطفال! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
إسرائيل تمنع صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى
-
السعودية والكويت تؤكدان جهود التنسيق الخليجي لحفظ أمن المنطقة
-
فصيل عراقي يهاجم هدفا بالأردن ويعلن تنفيذ 27 عملية في المنطقة
-
إسرائيل: أكثر من 20 ألفاً عادوا و120 ألفاً يسعون للعودة
-
السلطات الليبية تحدد هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال سيف الاسلام القذافي
-
قطر تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيّرة “استهدفت” قاعدة العديد الجوية
-
كتائب «حزب الله» العراقية: مقتل أحد القياديين بضربة على جنوب البلاد
-
العراق يشكو تضرره المباشر من الحرب
-
الضفة.. جيش الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين باقتحامات وقت السحور
-
كاردينال بارز في الفاتيكان: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران "مقلقة للغاية"
-
قطر تجلي السكان المقيمين في محيط السفارة الأمريكية كإجراء احترازي
-
سوريا تعلن عن آلية جديدة لتسعير الخدمات السياحية
-
كيف تقصف إسرائيل «مدن الصواريخ» الإيرانية؟
-
الحرس الثوري: المرور عبر مضيق هرمز خلال الحرب سيكون تحت سيطرة إيران
-
إسرائيل تعيد فتح مجالها الجوي «تدريجاً» اعتباراً من ليل الأربعاء
-
الكويت: مقتل جنديين أمس نتيجة هجمات إيرانية
-
الجيش الإسرائيلي يقتحم عشرات المدن والبلدات في الضفة الغربية
-
سوريا ترسل آلاف الجنود لتعزيز الحدود مع لبنان
-
قطر تعلن القبض على خليّتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني
-
كاتس: أي خليفة لخامنئي «سيكون هدفاً للاغتيال»
-
-
Just in
-
14 :41
حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين تتمة
-
14 :36
وزير الأمن الإسرائيلي: لن نسمح باستهداف بلداتنا وجنودنا من لبنان
-
14 :35
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت تتمة
-
14 :33
نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان د.بيار يارد للـOTV: المستلزمات الطبية متوافرة لمدة 3 أشهر والمستشفيات تعمل بشكل طبيعي
-
14 :30
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"! تتمة
-
14 :16
مأساة في شمسطار: استشهاد 4 أطفال! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
حجّار يجول في جزين لمساعدة الأهالي النازجين
-
-
-
07 March 2026
-
الرئيس عون تابع التطورات الأمنية واطّلع من هيكل على معطيات العملية الإسرائيلية في النبي شيت
-
-
-
07 March 2026
-
أدرعي ينذر منطقة جنوب الليطاني: "انتقلوا إلى شمال النهر فورًا"!
-
-
-
07 March 2026
-
مأساة في شمسطار: استشهاد 4 أطفال!
-
-
-
07 March 2026
-
إعلامي شهير: لهذه الأسباب لن تنتهي الحرب قريباً!
-
-
-
07 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب بين صمود "الحزب" البري وتحدي الاحتلال!
-
-
-
07 March 2026
-
الجيش اللبناني حول عملية الإنزال: "استشهاد 3 عسكريين"... وإليكم تفاصيل ما حصل!
-
-
-
07 March 2026
-
رسالة تهديد إسرائيلية للرئيس عون..!
-
-
-
07 March 2026
-
انذارٌ عاجل إلى سكان صور: "للإخلاء فورًا"!
-
-
-
07 March 2026
-
استهداف منزل شيخ... واستشهاد اثنين من أبنائه!
-
-
-
07 March 2026