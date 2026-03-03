Tayyar Article
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني
03 March 2026
3 mins ago
source: tayyar.org
Just in
00 :58
المبنى المستهدف يقع على تلة في منطقة المدارس بشامون والتي تطل على عرمون
00 :53
غارة إسرائيلية إستهدفت مبنى في منطقة عرمون مقابل المخفر - قضاء عاليه
00 :41
غارة عنيفة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية
00 :35
الحرس الثوري:
- استهدفنا بالصواريخ مدمرة أمريكية كانت تتزود بالوقود على بعد ٦٥٠ كلم في المحيط الهندي- استهدفنا قوات المشاة الأميركية في الكويت بعشرات المسيرات التدميرية
00 :25
التلفزيون السوري عن هيئة العمليات في الجيش السوري: عززنا انتشارنا على طول الحدود مع لبنان والعراق
00 :15
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا البرية دخلت ساحة الحرب بعمليات متزامنة مع إطلاق 230 مسيّرة هجومية
Other stories
كم بلغت حصيلة شهداء العدوان حتى الأن؟
03 March 2026
بالفيديو: استهدف إيراني للقنصلية الأميركية في دبي!
03 March 2026
" استهداف ثكنة كيلع ".. بيان من " الحزب"!
03 March 2026
الموقوفون على حاجز الأولي.. من هم؟
03 March 2026
" كل القنوات مع الحزب مقطوعة"... هذا ما كشفته مصادر دبلوماسية!
03 March 2026
عندما يختار العماد هيكل لغة أقل صخباً! (رندا شمعون)
03 March 2026
باسيل مديناً الحرب الإسرائيلية واستهداف الدول الخليجية واغتيال المرجعيات: ندعم توجه مجلس الوزراء وندعو للإلتفاف حول الجيش وقيادته
03 March 2026
الجيش الاسرائيلي ينذر بقصف مبان سكنية في العباسية والبرج الشمالي
03 March 2026
بيان جديد "للحزب"!
03 March 2026
شو الوضع؟ الحرب تزداد شراسة و"جس نبض" إسرائيلي للإحتلال البري... باسيل يرفض يدعو للإلتفاف حول الجيش واحتضان النازحين ووضع السلاح تحت لواء الشرعية
03 March 2026