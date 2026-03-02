weather logo
Tayyar Article

مراسل الميادين في #العراق: دويّ انفجارات في محيط قاعدة "حرير" الأميركية في أربيل بإقليم كردستان وفي أجواء سهل نينوى شمال البلاد.

  • 02 March 2026
  • 14 secs ago
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in