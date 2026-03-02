weather logo
Tayyar Article

الأمن العام الأردني: ندعو القاطنين في محيط السفارة الأميركية إلى البقاء في منازلهم لحين زوال أي تهديد

  • 02 March 2026
  • 4 secs ago
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

