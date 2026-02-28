تحدثت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن أن الضربة الإسرائيلية - الأميركية التي نُفذت على إيران صباحاً، شملت تنفيذ عمليات اغتيال طالت قيادات إيرانية.

ويقدر مسؤولون إسرائيليّون أن الاغتيالات التي حصلت "حققت نجاحاً كبيراً"، لكن من دون حسم ذلك.

في الوقت نفسه، يقول الصحافي الإسرائيلي يارون أفراهام إن من "بين الضحايا قادة كبار والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان"، مشيراً إلى أنَّ "إسرائيل راضية عن نتائج الهجمات".



بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنَّ "علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى كان من بين المستهدفين ضمن الاغتيالات".

من ناحيتها، قالت وكالة "آكسيوس" نقلاً عن مصدر إسرائيلي قوله إنَّ "إسرائيل حاولت في الضربة الافتتاحية للهجوم على إيران، القضاء على المُرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني".

وفي وقتٍ سابق، اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله، اليوم السبت، إن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لم يكن في طهران لحظة شنّ إسرائيل هجمات جوية على العاصمة الإيرانية هذا الصباح.

وذكرت الوكالة نقلاً عن المسؤول أنه جرى نقل خامنئي إلى مكانٍ آمن.