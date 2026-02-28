وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلاً "إلى جميع المتواجدين داخل أو بالقرب من منشآت تابعة للصناعات العسكرية الإيرانية وبنى تحتية عسكرية في أنحاء ايران".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح خطيرة".

وأضاف: "أيها المواطنون الإيرانيون الكرام، من أجل سلامتكم وأمنكم نطلب منكم اخلاء هذه المناطق فورًا والبقاء خارجها حتى إشعار آخر"، وتابع: "وجودكم في هذه المناطق يعرض حياتكم للخطر".