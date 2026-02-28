Tayyar Article
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق!
-
28 February 2026
-
1 min ago
-
-
source: tayyar.org
-
وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلاً "إلى جميع المتواجدين داخل أو بالقرب من منشآت تابعة للصناعات العسكرية الإيرانية وبنى تحتية عسكرية في أنحاء ايران".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح خطيرة".
وأضاف: "أيها المواطنون الإيرانيون الكرام، من أجل سلامتكم وأمنكم نطلب منكم اخلاء هذه المناطق فورًا والبقاء خارجها حتى إشعار آخر"، وتابع: "وجودكم في هذه المناطق يعرض حياتكم للخطر".
-
Just in
-
13 :21
رويترز: سماع المزيد من دوي الانفجارات في أبو ظبي
-
13 :15
الجيش الإسرائيلي: نستعد لاحتمال انضمام حزب الله إلى القتال إلى جانب إيران
-
13 :11
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت (Skynews) تتمة
-
13 :09
صافرات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى
-
13 :07
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي (العربية) تتمة
-
13 :03
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الغارات الجوية ستستمر لأيام وليس ساعات
-
-
Other stories
-
-
-
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
-
انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل!
-
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران!
-
الكشف عن وضع الرئيس الإيراني!
-
تفاصيل الضربة على إيران.. ماذا سُميت العملية؟
-
إغلاق أجواء وحظر تجمعات..إجراءات إسرائيلية بعد بدء ضرب طهران!
-
إجراءات للسفارة الأميركية في قطر!
-
30 موقعاً حتّى الآن... انفجارات بالقرب من مكتب خامنئي؟!
-
بالصور: إسرائيل تستهدف طهران... وإعلان حالة طوارئ فورية!
-
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة!
-
دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"!
-
حاملة الطائرات الأميركية الأكبر... وصلت إلى إسرائيل!
-
وقائع اتفاق "حافة الهاوية":هل تفجره إسرائيل من طهران للبقاع؟
-
المفاوضات بين واشنطن وطهران.. "خيبة أمل" أميركية؟
-
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"!
-
طائرات "الشبح" إلى إسرائيل!؟
-
مع تصاعد التوتر... دول تصدر تحذيرات بشأن السفر إلى المنطقة!
-
"الحرب على إيران واقعة"... ماذا عن استهداف خامنئي؟
-
فاجعة في المتوسط.. 21 قتيلاً ومفقوداً بغرق مركب هجرة!
-
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
-
-
Just in
-
13 :21
رويترز: سماع المزيد من دوي الانفجارات في أبو ظبي
-
13 :15
الجيش الإسرائيلي: نستعد لاحتمال انضمام حزب الله إلى القتال إلى جانب إيران
-
13 :11
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت (Skynews) تتمة
-
13 :09
صافرات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى
-
13 :07
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي (العربية) تتمة
-
13 :03
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الغارات الجوية ستستمر لأيام وليس ساعات
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
-
-
-
28 February 2026
-
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
-
-
-
28 February 2026
-
هل من أزمة محروقات؟
-
-
-
28 February 2026
-
في ضوء التطورات الإقليمية.. اجتماع موسع في السراي!
-
-
-
28 February 2026
-
محاولة اغتيال خامنئي والرئيس الإيراني!
-
-
28 February 2026
-
إعلامي لبنانيّ يكشف: "الحزب مضطر للانخراط بالحرب..."
-
-
-
28 February 2026
-
بعد التهافت على محطات المحروقات... البراكس يوضّح!
-
-
-
28 February 2026
-
إلغاء رحلات إلى بيروت.... ماذا في التفاصيل؟
-
-
-
28 February 2026
-
التيار الوطني الحر: المطلوب وعي لبناني شامل ونجدد الدعوة لتحييد لبنان
-
-
-
28 February 2026
-
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
-
-
28 February 2026