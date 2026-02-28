Tayyar Article
بالصور: إسرائيل تستهدف طهران... وإعلان حالة طوارئ فورية!
-
28 February 2026
-
5 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أفادت "رويترز" عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أنّ "إسرائيل شنت هجوما استباقيا على إيران صباح اليوم."
وكشفت وكالة "فارس" الإيراني عن سماع دوي 3 انفجارات في وسط مدينة طهران.
ودوّت صفارات الإنذار تدوي في كل أرجاء إسرائيل. وأفادت وزير الدفاع الإسرائيلي أنّه "تم شن هجوم ثان على إيران."
وتمّ إعلان حالة طوارئ فورية في أنحاء إسرائيل.
-
Just in
-
08 :44
القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
-
08 :38
وكالة مهر الإيرانية: انفجاران في منطقة سيد خندان شرقي طهران
-
08 :35
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: ضرب عشرات الأهداف التابعة للنظام في إيران
-
08 :34
وكالة أنباء فارس: عدة صواريخ أصابت شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية في طهران
-
08 :25
وزير الدفاع الإسرائيلي: تم شن هجوم ثان على إيران
-
08 :24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كل أرجاء إسرائيل
-
-
Other stories
-
-
-
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة!
-
دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"!
-
حاملة الطائرات الأميركية الأكبر... وصلت إلى إسرائيل!
-
وقائع اتفاق "حافة الهاوية":هل تفجره إسرائيل من طهران للبقاع؟
-
المفاوضات بين واشنطن وطهران.. "خيبة أمل" أميركية؟
-
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"!
-
طائرات "الشبح" إلى إسرائيل!؟
-
مع تصاعد التوتر... دول تصدر تحذيرات بشأن السفر إلى المنطقة!
-
"الحرب على إيران واقعة"... ماذا عن استهداف خامنئي؟
-
فاجعة في المتوسط.. 21 قتيلاً ومفقوداً بغرق مركب هجرة!
-
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
-
العراق: إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب خلل فني
-
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً!
-
قطر تؤكد أن السلام لا يدوم دون عدالة والوساطة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون
-
توجيه أمني غير معتاد.. إسرائيل تخشى "مؤشر البيتزا"!
-
قلق في إسرائيل... ماذا في التفاصيل؟
-
البيت الأبيض يجدّد رفضه ترشيح المالكي
-
أوّل ردّ إيراني على خطاب ترامب!
-
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة شمالي الضفة ويحاصر منزلا
-
تنظيم «داعش» يقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا
-
-
Just in
-
08 :44
القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
-
08 :38
وكالة مهر الإيرانية: انفجاران في منطقة سيد خندان شرقي طهران
-
08 :35
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: ضرب عشرات الأهداف التابعة للنظام في إيران
-
08 :34
وكالة أنباء فارس: عدة صواريخ أصابت شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية في طهران
-
08 :25
وزير الدفاع الإسرائيلي: تم شن هجوم ثان على إيران
-
08 :24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كل أرجاء إسرائيل
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إليكم الحصيلة النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي المعادي صباح اليوم السبت
-
-
-
28 February 2026
-
"الجمهورية": لبنان يدخل النظام الإقليمي الجديد
-
-
-
28 February 2026
-
ترامب يبدّد «التفاؤل» بالمفاوضات: إيران تدخل حالة الحرب
-
-
-
28 February 2026
-
باكستان تعلنها حرباً مفتوحة: أفغانستان استحالت «مستعمرة هندية»!
-
-
-
28 February 2026
-
أسرار الصحف ليوم السبت 26 شباط 2026
-
-
-
28 February 2026
-
قاسم يتحدّث عصر اليوم... وهذا ما سيتطرّق إليه
-
-
-
28 February 2026
-
المنظّمات الأممية تستعدّ لـ «حرب غير مضبوطة» في لبنان
-
-
-
28 February 2026
-
كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟
-
-
27 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - ارتياح أميركي لهذا الوزير!
-
-
-
27 February 2026
-
أعطال فنية تضرب واتساب وتؤثر على خدمة الويب حول العالم
-
-
27 February 2026