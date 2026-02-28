أفادت "رويترز" عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أنّ "إسرائيل شنت هجوما استباقيا على إيران صباح اليوم."

وكشفت وكالة "فارس" الإيراني عن سماع دوي 3 انفجارات في وسط مدينة طهران.



ودوّت صفارات الإنذار تدوي في كل أرجاء إسرائيل. وأفادت وزير الدفاع الإسرائيلي أنّه "تم شن هجوم ثان على إيران."

وتمّ إعلان حالة طوارئ فورية في أنحاء إسرائيل.