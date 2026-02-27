نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدر مطلع على محادثات جنيف بين واشنطن وطهران، تأكيداته بوجود "خيبة أمل" أميركية من إيران.

واشار الى ان مستشارا الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شعرا بخيبة أمل مما سمعاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال المفاوضات هذا الصباح، وذلك بحسب مصدر مطّلع على التفاصيل".