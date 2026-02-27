المفاوضات بين واشنطن وطهران.. "خيبة أمل" أميركية؟
27 February 2026
40 mins ago
source: tayyar.org
نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدر مطلع على محادثات جنيف بين واشنطن وطهران، تأكيداته بوجود "خيبة أمل" أميركية من إيران.
واشار الى ان مستشارا الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شعرا بخيبة أمل مما سمعاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال المفاوضات هذا الصباح، وذلك بحسب مصدر مطّلع على التفاصيل".
Just in
09 :36
تحضيرًا لمؤتمر دعم الجيش... اجتماع أمني في بعبدا
09 :30
طهران تحضّ واشنطن على التخلي عن "المطالب المبالغ فيها" من أجل التوصل إلى اتفاق
09 :21
الصين تبدي قلقها البالغ جراء المواجهات بين أفغانستان وباكستان وتدعو لضبط النفس
09 :09
ارتفاع مستمرّ بأسعار المحروقات!
08 :59
كواليس - إقصاء سبعة نواب "قواتيين" يُشعِل غضب المناصرين!
08 :46
المبعوث الأميركي توم برّاك: عملية تبادل المحتجزين في السويداء تمت أمس بسلاسة وتمثل خطوة نحو الاستقرار
