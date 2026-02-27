انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"!
27 February 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
أفادت معلومات بأن دوي انفجار هائل هز العاصمة الأفغانية كابول، أعقبه إطلاق نار كثيف سُمع في وسط المدينة حتى قرابة الساعة 2,30 صباحا.
ونقلّت وكالة عن أحد السكان قوله إن ما يصل إلى ثمانية انفجارات ضربت كابول، موضحا أن الانفجارين الأولين كانا بعيدين، قبل أن تصبح الانفجارات اللاحقة أقرب وتهز المنزل، مع سماع صوت طائرات مقاتلة بعد كل انفجار.
وتحدثت تقارير صحفية عن مسؤولين أفغان قالوا إن مقاتلات باكستانية شنت ثلاث غارات على الأقل على كابول، من دون صدور تعليق من الحكومة الباكستانية.
وجاءت التطورات بعد ساعات من إعلان حكومة طالبان أن قواتها شنت هجوما على نقاط حدودية باكستانية وسيطرت على عدد منها وقتلت وأسرت جنودا باكستانيين، ردا على غارات جوية قالت إسلام آباد إنها استهدفت مواقع تعتبرها ملاذات لمسلحين يشنون هجمات على أراضيها، في حين تنفي طالبان هذه الاتهامات.
كما أفادت قناة "TOLOnews" عن أن القوات الأفغانية أسقطت طائرة باكستانية في المجال الجوي الأفغاني تزامنا مع تصاعد الاشتباكات الدامية المستمرة بين الجانبين.
ولم توضح القناة في منشورها الظروف المحيطة بإسقاط الطائرة.
في السياق، أكدت الحكومة الباكستانية أنها شنّت ضربات على مدينتي كابول وقندهار، الجمعة، عقب هجوم أفغانستان على منشآت عسكرية على الحدود مع باكستان.
وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، على منصة "إكس": "استُهدفت أهداف دفاعية تابعة لحركة طالبان الأفغانية في كابول وباكتيا وقندهار".
وكان دوي انفجارات قد هز كابل، فيما نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين أفغان قولهم إن مقاتلات باكستانية شنت هجمات من دون سقوط ضحايا.
وتوعدت إسلام أباد بشن المزيد من الهجمات رداً على عملية عسكرية أفغانية على الحدود بين البلدين.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، على منصة "إكس"، إن بلاده نفد صبرها، وإنها ستخوض الآن حرباً مفتوحة، متهماً أفغانستان بالعمل بالوكالة لصالح الهند.
وجددت أفغانستان هجماتها ضد القوات الباكستانية على طول حدودها المشتركة الجمعة، بعدما شنت إسلام آباد ضربات على مدينتَي كابول وقندهار.
وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على إكس "بعد الغارات الجوية على كابول وقندهار وولايات أخرى، شُنَّت عمليات انتقامية واسعة النطاق مجددا ضد مواقع الجنود الباكستانيين، في اتجاهي قندهار وهلمند أيضا".
وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان أن قواتها شنّت هجوماً على نقاط حدودية باكستانية وسيطرت على عدد منها، كما قتلت وأسرت جنوداً باكستانيين، رداً على غارات جوية دامية شنّتها إسلام آباد قبل أيام.
وقال المتحدث باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "رداً على الانتهاكات المتكررة للجيش الباكستاني، تم شن عمليات هجومية واسعة النطاق ضد قواعد ومنشآت عسكرية باكستانية".
وأضاف لاحقاً: "قُتل عدد من الجنود، وتم القبض على عدد منهم أحياء".
وأعلن المتحدث باسم الجيش في شرق أفغانستان، وحيد الله محمدي، في كلمة مصورة، أنه "رداً على الغارات الجوية التي شنتها باكستان على ننغرهار وباكتيا... بدأت قوات الحدود هجمات مكثفة على مواقع باكستانية".
وقبل أسبوع، نفذ سلاح الجو الباكستاني غارات جوية ليلية استهدفت ولايات خوست وبكتيكا وننغرهار الأفغانية، وأعلنت إسلام آباد أنها استهدفت معسكرات تابعة لحركة "طالبان باكستان".
08 :05
معلومات تحذّر الدولة من عملية عسكرية إسرائيلية ضدّ لبنان! تتمة
-
07 :56
العودة إلى "نقطة الصفر"... تحذير بشأن الرواتب! تتمة
-
07 :54
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليًا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
-
07 :51
لبنان في هاجس الانزلاق إلى المواجهة! تتمة
-
07 :46
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية! تتمة
-
07 :28
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 11 جريحا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
-
