فاجعة في المتوسط.. 21 قتيلاً ومفقوداً بغرق مركب هجرة!
-
26 February 2026
-
2 hrs ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، غرق 3 مصريين وفقدان 18 آخرين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط.
وكشفت المعلومات الأولية أن الحادث وقع في الحادي والعشرين من فبراير (شباط) الجاري، وكان المركب يضم على متنه 50 مهاجراً غير شرعي، بينهم 21 مصرياً.
وأشارت المعلومات إلى أن 18 مصرياً ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تأكدت وفاة 3 آخرين.
وأفادت الخارجية المصرية بمتابعتها الدقيقة لتداعيات الحادث، حيث كان المركب متجهاً إلى السواحل اليونانية من إحدى الدول المجاورة. ووجه وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي السفارة المصرية في أثينا بتكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية المعنية لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين وتنسيق جهود انتشال الجثامين.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن. وأكدت الوزارة أن السفارة في أثينا بدأت بالفعل في استقبال أسر الضحايا لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الجثامين وتوفير الدعم اللازم لهم.
واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه نداء عاجل للمواطنين المصريين، حثتهم فيه على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانجراف وراء عصابات الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة الشباب للخطر.
وشددت على أهمية الابتعاد التام عن السفر عبر الطرق غير القانونية، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم. تسلط هذه الواقعة المؤلمة الضوء مجدداً على المخاطر الجسيمة التي تحيط برحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، الذي بات يُعرف بـ"المقبرة المائية" لآلاف الحالمين بالوصول إلى أوروبا. تعتمد عصابات الهجرة غير الشرعية على استغلال حاجة الشباب والظروف الاقتصادية، لتحقيق حلم السفر إلى أوروبا، حيث يتم دفع مبالغ مالية طائلة مقابل ركوب "قوارب الموت".
وعادة تكون هذه القوارب متهالكة وغير مجهزة بأي وسائل للسلامة، كما يتم تحميلها بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية بأضعاف، مما يؤدي إلى غرقها عند أول اضطراب في حالة البحر.
وتبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة، سواء من خلال تشديد الرقابة على السواحل، أو عبر التوعية بمخاطر هذه الرحلات. نجحت مصر منذ عام 2016 في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية من سواحلها مباشرة، إلا أن التحدي يظل قائماً في سفر المواطنين إلى دول مجاورة لمحاولة الهجرة من هناك.
-
Just in
-
10 :24
زيلنسكي: روسيا شنت الليلة الماضية حربا جديدة على البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية في كييف ودنيبرو
-
10 :20
لبنان يسجّل رقماً قياسياً في «غينيس» بأكبر مائدة إفطار جماعية (الشرق الأوسط) تتمة
-
10 :18
رسالة من "الحزب" الى الدولة! تتمة
-
10 :11
القصة الكاملة لعميل الموساد في أنصار... وهذا ما زوّد به الإسرائيليين! تتمة
-
10 :02
وكالة فارس: بدء الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في جنيف
-
10 :01
الرئيس الإيراني: نحترم الاحتجاج السلمي ولكن ما حصل في يناير الماضي كان محاولة لإسقاط النظام
-
-
Other stories
-
-
-
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
-
العراق: إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب خلل فني
-
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً!
-
قطر تؤكد أن السلام لا يدوم دون عدالة والوساطة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون
-
توجيه أمني غير معتاد.. إسرائيل تخشى "مؤشر البيتزا"!
-
قلق في إسرائيل... ماذا في التفاصيل؟
-
البيت الأبيض يجدّد رفضه ترشيح المالكي
-
أوّل ردّ إيراني على خطاب ترامب!
-
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة شمالي الضفة ويحاصر منزلا
-
تنظيم «داعش» يقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا
-
المالكي يتحدى واشنطن: مستمر إلى النهاية
-
تحسُّبًا لأي ضربة... تدريبات عسكريّة للحرس الثوري!
-
الضفة.. جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويسطو على سحور أحد المنازل
-
3 أمور تُحدّد توقيت الهجوم الأميركي... ما هي؟
-
قتيل من الجيش السوري بهجوم في دير الزور
-
البرهان: لا حلول سوى القضاء على التمرد أو استسلامه
-
المغرب: نزع السلاح النووي ضرورة سياسية وأخلاقية لا حياد عنها
-
تحقيق يكشف تفاصيل مجزرة “بأسلوب الإعدام” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق مسعفين في غزة
-
مستوطنون يحرقون مسجدا شمال سلفيت بالضفة الغربية
-
أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من مخيم سوري
-
-
Just in
-
10 :24
زيلنسكي: روسيا شنت الليلة الماضية حربا جديدة على البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية في كييف ودنيبرو
-
10 :20
لبنان يسجّل رقماً قياسياً في «غينيس» بأكبر مائدة إفطار جماعية (الشرق الأوسط) تتمة
-
10 :18
رسالة من "الحزب" الى الدولة! تتمة
-
10 :11
القصة الكاملة لعميل الموساد في أنصار... وهذا ما زوّد به الإسرائيليين! تتمة
-
10 :02
وكالة فارس: بدء الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في جنيف
-
10 :01
الرئيس الإيراني: نحترم الاحتجاج السلمي ولكن ما حصل في يناير الماضي كان محاولة لإسقاط النظام
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
لبنان يسجّل رقماً قياسياً في «غينيس» بأكبر مائدة إفطار جماعية
-
-
-
26 February 2026
-
رسالة من "الحزب" الى الدولة!
-
-
-
26 February 2026
-
القصة الكاملة لعميل الموساد في أنصار... وهذا ما زوّد به الإسرائيليين!
-
-
-
26 February 2026
-
فضيحة جنسية تهزّ واشنطن.. ما علاقة ترامب؟
-
-
-
26 February 2026
-
ملفّات فارغة في مجلس الوزراء لبحث «الإصلاح الضريبي»: هل صدّقتم أن هناك إضراباً؟
-
-
-
26 February 2026
-
ارتفاع أسعار الذهب
-
-
26 February 2026
-
البريطانيون على موعد مع "الأمطار الدموية" المرعبة خلال أيام
-
-
26 February 2026
-
بري عن الانتخابات: لا تأجيل ولا تمديد
-
-
-
26 February 2026
-
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. ممثل شهير يرتبط بممثلة بعيدا من الأضواء
-
-
26 February 2026
-
بسبب استمرار استهداف المسيحيين.. وقفة احتجاجية في باب توما!
-
-
-
26 February 2026