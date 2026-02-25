قلق في إسرائيل... ماذا في التفاصيل؟
25 February 2026
source: tayyar.org
أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن هناك خشية في إسرائيل من احتمال أن ينهي الرئيس الأميركي دونالد ترامب المواجهة مع إيران باتفاق سطحي وسريع يشبه ما حدث مع الحوثيين.
ونقلت الصحيفة مخاوف لدى الأوساط الأمنية الإسرائيلية من أن يكون الاتفاق سيئاً ولا يعالج برنامج الصواريخ الباليستية ووكلاء طهران ما من شأنه أن يمنح النظام الإيراني موارد مالية لتعزيز قدراته.
وتذكر الصحيفة أن السيناريو الأقسى سيكون اتفاقاً جزئياً يحرر أموالاً للنظام الإيراني ويُحصّنه والسيناريو الأسوأ هو ضربة أميركية محدودة تتبعها صفقة سيئة تترك إسرائيل معرضة للرد الإيراني بالصواريخ.
وخلصت الصحيفة إلى أن السيناريو الأفضل من وجهة نظر تل أبيب هو حملة عسكرية أميركية واسعة تشمل ضرب النووي والصواريخ وربما إسقاط النظام.
بينما السيناريو الآخر المقبول نسبيا في تل أبيب هو استمرار الوضع الراهن عبر ضغوط دولية وعقوبات وحصار حتى ينهار النظام داخلياً.
15 :25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولًا إلى الزلقا
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
