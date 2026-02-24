تحسُّبًا لأي ضربة... تدريبات عسكريّة للحرس الثوري!
أشار التلفزيون الإيرانيّ الرسميّ إلى أنّ القوّات البريّة التابعة للحرس الثوريّ أجرَت تدريبات عسكريّة على الساحل الجنوبي للبلاد، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة إحتمال شنّ ضربات جويّة ضدّ البلاد.
يأتي ذلك عقب ردّ الحكومة الإيرانيّة على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ ضربة على طهران، وتأكيدها أنّها تتمسّك بالحلّ الدبلوماسيّ لكنها مستعدّة للردّ على أيّ تصعيد.
وسبق أن حذر الحرس الثوري من أنّ تعرُّض الأراضي الإيرانيّة لهجمات أميركيّة، سيقابل بإجراءات انتقاميّة ضدّ القواعد العسكريّة الأميركيّة بالمنطقة.
18 :14
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع 12 مقاتلة أميركية من طراز F 22 المخصصة لمهام الهجوم من بريطانيا إلى الشرق الأوسط
18 :13
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين تتمة
17 :55
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل منع وقوع حادث نووي في أوكرانيا مع دخول الصراع المأساوي عامه الخامس
17 :51
الجديد: ارتياح دولي في اجتماع القاهرة بعد عرض قائد الجيش وقائد قوى الأمن
17 :50
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم لقطاع الطاقة الأوكراني حزمة طوارئ جديدة بقيمة 100 مليون يورو
17 :49
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان! تتمة
18 :14
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع 12 مقاتلة أميركية من طراز F 22 المخصصة لمهام الهجوم من بريطانيا إلى الشرق الأوسط
18 :13
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين تتمة
17 :55
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل منع وقوع حادث نووي في أوكرانيا مع دخول الصراع المأساوي عامه الخامس
17 :51
الجديد: ارتياح دولي في اجتماع القاهرة بعد عرض قائد الجيش وقائد قوى الأمن
17 :50
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم لقطاع الطاقة الأوكراني حزمة طوارئ جديدة بقيمة 100 مليون يورو
17 :49
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان! تتمة
