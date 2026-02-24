أشار التلفزيون الإيرانيّ الرسميّ إلى أنّ القوّات البريّة التابعة للحرس الثوريّ أجرَت تدريبات عسكريّة على الساحل الجنوبي للبلاد، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة إحتمال شنّ ضربات جويّة ضدّ البلاد.

يأتي ذلك عقب ردّ الحكومة الإيرانيّة على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ ضربة على طهران، وتأكيدها أنّها تتمسّك بالحلّ الدبلوماسيّ لكنها مستعدّة للردّ على أيّ تصعيد.

وسبق أن حذر الحرس الثوري من أنّ تعرُّض الأراضي الإيرانيّة لهجمات أميركيّة، سيقابل بإجراءات انتقاميّة ضدّ القواعد العسكريّة الأميركيّة بالمنطقة.