كشف تقرير لصحيفة "معاريف" أن "الوزراء الإسرائيليين لا يعرفون شيئاً عن خطط التنفيذ ضد إيران.

وحسب الصحيفة، فإن "عدد الإسرائيليين المطلعين على ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران محدود للغاية، ويمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، وهي "مجموعة صغيرة جداً من الأفراد المتصلين بالإدارة الأميركية".

لكن هذه المرة، ووفقاً لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن السرية "شبه تامة"، حيث لا يعلم وزراء الحكومة الإسرائيلية، شيئا عما يجري أو عن الخطط الأميركية، وربما الأميركية الإسرائيلية، بشأن إيران في الأيام والأسابيع المقبلة.