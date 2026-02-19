"عزل الوزراء".. ماذا تفعل إسرائيل؟
-
19 February 2026
-
1 min ago
-
-
source: tayyar.org
-
كشف تقرير لصحيفة "معاريف" أن "الوزراء الإسرائيليين لا يعرفون شيئاً عن خطط التنفيذ ضد إيران.
وحسب الصحيفة، فإن "عدد الإسرائيليين المطلعين على ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران محدود للغاية، ويمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، وهي "مجموعة صغيرة جداً من الأفراد المتصلين بالإدارة الأميركية".
لكن هذه المرة، ووفقاً لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن السرية "شبه تامة"، حيث لا يعلم وزراء الحكومة الإسرائيلية، شيئا عما يجري أو عن الخطط الأميركية، وربما الأميركية الإسرائيلية، بشأن إيران في الأيام والأسابيع المقبلة.
-
Just in
-
14 :44
وسائل إعلام سورية: الجيش الإسرئيلي يقصف بالمدفعية المنطقة الواقعة بين رسم القبو وقرية المشيرفة في ريف القنيطرة الأوسط
-
14 :30
اجتماع طارىء... ودعوة للتظاهر يوم الخميس! تتمة
-
14 :07
تحسبًا لضربة محتملة... مستشفيات إسرائيل تستعدّ! تتمة
-
14 :06
تعليمات صارمة من جابر... ماذا جاء فيها؟ تتمة
-
14 :00
نواب يترشّحون للانتخابات النيابية المقبلة... مَن هم؟ تتمة
-
13 :55
الحكومة بين تمويل زيادة ناقصة وطعن أمام مجلس الشورى .... جان بو شعيا تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
تقرير يكشف إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش بسوريا
-
تحسبًا لضربة محتملة... مستشفيات إسرائيل تستعدّ!
-
بماذا يهدد ترامب إيران؟
-
الشرع يصدر عفوا عاما ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحقوق السوريين
-
وول ستريت جورنال: أميركا تبدأ سحب جميع قواتها من سوريا
-
بولندا تحثّ رعاياها على مغادرة إيران فورًا... "الفرصة قد تنتهي خلال ساعات"!
-
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار قوات الاحتلال بأنحاء متفرقة من غزة
-
انتقادات في العراق لاستغلال الجواهري في إعلان رمضاني
-
الجيش الإسرائيلي يفجر منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية
-
زلزال يضرب جنوب إيران
-
قائد «قسد»: لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ «الدمج»
-
تصعيد إسرائيلي جديد... سموتريتش يتعهد «تشجيع هجرة» الفلسطينيين
-
ترامب يقترب من حرب كبيرة مع إيران؟!
-
توغل إسرائيلي في القنيطرة وإقامة حاجز وتفتيش منازل المدنيين
-
حصار يطبق على ترشيح المالكي
-
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل!
-
أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية
-
مسؤول أممي رفيع بعد زيارة غزة: المطلوب رؤية شاملة للتعافي بقيادة فلسطينية
-
كاتس يكشف عن مبادرة «درع إسرائيل» لتوسيع إنتاج الأسلحة محلياً
-
الرئيس التونسي يتهم “فلول المنظومة القديمة” بتأجيج الأوضاع في البلاد
-
-
Just in
-
14 :44
وسائل إعلام سورية: الجيش الإسرئيلي يقصف بالمدفعية المنطقة الواقعة بين رسم القبو وقرية المشيرفة في ريف القنيطرة الأوسط
-
14 :30
اجتماع طارىء... ودعوة للتظاهر يوم الخميس! تتمة
-
14 :07
تحسبًا لضربة محتملة... مستشفيات إسرائيل تستعدّ! تتمة
-
14 :06
تعليمات صارمة من جابر... ماذا جاء فيها؟ تتمة
-
14 :00
نواب يترشّحون للانتخابات النيابية المقبلة... مَن هم؟ تتمة
-
13 :55
الحكومة بين تمويل زيادة ناقصة وطعن أمام مجلس الشورى .... جان بو شعيا تتمة