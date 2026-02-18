كشف موقع "أكسيوس" اليوم عن مستشار لترامب قوله إنّ "محيطين بالرئيس يحذرونه من حرب مع إيران وأعتقد أننا سنشهد عملا عسكريًا بالأسابيع المقبلة."

وأضاف الموقع عن مصادر: "لا يوجد دليل على قرب حدوث انفراجة دبلوماسية مع إيران ولكن تتزايد الأدلة على أن الحرب باتت وشيكة."

وقال إنّ " ترامب يقترب من حرب كبيرة مع إيران."