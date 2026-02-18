ترامب يقترب من حرب كبيرة مع إيران؟!
-
18 February 2026
-
18 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كشف موقع "أكسيوس" اليوم عن مستشار لترامب قوله إنّ "محيطين بالرئيس يحذرونه من حرب مع إيران وأعتقد أننا سنشهد عملا عسكريًا بالأسابيع المقبلة."
وأضاف الموقع عن مصادر: "لا يوجد دليل على قرب حدوث انفراجة دبلوماسية مع إيران ولكن تتزايد الأدلة على أن الحرب باتت وشيكة."
وقال إنّ " ترامب يقترب من حرب كبيرة مع إيران."
-
Just in
-
13 :01
"رويترز": إخلاء مقر حزب "فرنسا الأبية" اليساري بعد تهديد بوجود قنبلة
-
12 :43
عُثِرَ عليها ميّتة... هذا سبب وفاة إبنة ممثل شهير! تتمة
-
12 :38
"أكسيوس" عن مستشار لترامب: محيطون بالرئيس يحذرونه من حرب مع إيران وأعتقد أننا سنشهد عملا عسكريًا بالأسابيع المقبلة
-
12 :20
موقع tayyar.org أطلق حلّته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع.. باسيل: كلفة الحقيقة غالية وtayyar.org سيبقى حاملاً راية الحق
تتمة
-
12 :12
مأساة في زغرتا: شاب جثّة داخل سيارته! تتمة
-
11 :59
رئيس الوفد الروسي المفاوض في جنيف: المباحثات كانت صعبة ولكنها عملية وجولة جديدة من المفاوضات ستعقد في المستقبل القريب
-
-
Other stories
-
-
-
قائد «قسد»: لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ «الدمج»
-
تصعيد إسرائيلي جديد... سموتريتش يتعهد «تشجيع هجرة» الفلسطينيين
-
توغل إسرائيلي في القنيطرة وإقامة حاجز وتفتيش منازل المدنيين
-
حصار يطبق على ترشيح المالكي
-
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل!
-
أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية
-
مسؤول أممي رفيع بعد زيارة غزة: المطلوب رؤية شاملة للتعافي بقيادة فلسطينية
-
كاتس يكشف عن مبادرة «درع إسرائيل» لتوسيع إنتاج الأسلحة محلياً
-
الرئيس التونسي يتهم “فلول المنظومة القديمة” بتأجيج الأوضاع في البلاد
-
الاحتلال يعتقل إمام الأقصى
-
عراقجي: طهران توصلت مع واشنطن إلى "مبادئ توجيهية" لنص اتفاق
-
تصريحات قياديي «قسد» تزيد الغموض حول الاتفاق مع الدولة السورية
-
الأمم المتحدة: عقبات كبيرة تواجه الإغاثة الإنسانية في غزة
-
لنيابة العسكرية الإسرائيلية تشرف على محاكمة عناصر “النخبة” في حماس
-
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
-
نيمار يعود إلى اللعب مع «سانتوس» بعد خضوعه لجراحة في الركبة
-
نتنياهو يعلّق على حادثة مطاردة الحريديم لمجندتين: عمل خطير
-
السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
-
تبادل اتهامات بـ«الخيانة» بعد اغتيال سيف الإسلام القذافي
-
رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد تمسكه بنزع سلاح "حماس"
-
-
Just in
-
13 :01
"رويترز": إخلاء مقر حزب "فرنسا الأبية" اليساري بعد تهديد بوجود قنبلة
-
12 :43
عُثِرَ عليها ميّتة... هذا سبب وفاة إبنة ممثل شهير! تتمة
-
12 :38
"أكسيوس" عن مستشار لترامب: محيطون بالرئيس يحذرونه من حرب مع إيران وأعتقد أننا سنشهد عملا عسكريًا بالأسابيع المقبلة
-
12 :20
موقع tayyar.org أطلق حلّته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع.. باسيل: كلفة الحقيقة غالية وtayyar.org سيبقى حاملاً راية الحق
تتمة
-
12 :12
مأساة في زغرتا: شاب جثّة داخل سيارته! تتمة
-
11 :59
رئيس الوفد الروسي المفاوض في جنيف: المباحثات كانت صعبة ولكنها عملية وجولة جديدة من المفاوضات ستعقد في المستقبل القريب