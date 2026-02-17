عراقجي: طهران توصلت مع واشنطن إلى "مبادئ توجيهية" لنص اتفاق
-
17 February 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف أسفرت عن "مجموعة مبادئ توجيهية" من شأنها التمهيد لاتفاق.
وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي عقب المحادثات: "في نهاية المطاف، تمكنا من التوصل إلى اتفاق عام بشأن مجموعة من المبادئ التوجيهية، سنعتمد عليها في المضي قدما والبدء بالعمل على نص اتفاق محتمل".
وأضاف: "أستطيع أن أقول إنه مقارنة بالجولة السابقة، تم إجراء مناقشات جادة جدا وكانت الأجواء بنّاءة أكثر".
وعقدت طهران وواشنطن الثلاثاء جولة ثانية من المفاوضات، بعد جولة أولى في مطلع الشهر في مسقط، عقب انهيار المحادثات التي جرت العام الماضي جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران والذي أطلق شرارة حرب استمرت 12 يوما شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
وجاءت المحادثات الأخيرة بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات ومجموعتها الضاربة في الشرق الأوسط عقب الاحتجاجات المناهضة للسلطات في إيران والتي خلفت آلاف القتلى.
-
Just in
-
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
-
18 :30
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"! تتمة
-
18 :24
وزير الزراعة زار "الريجي" تتمة
-
18 :20
التوم: حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ! تتمة
-
18 :05
عون: بالإذن من “أفواج الطناجر” وأولاد “الهيلا هو”... تتمة
-
17 :41
زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قاعدة جونيه البحرية تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
كاتس يكشف عن مبادرة «درع إسرائيل» لتوسيع إنتاج الأسلحة محلياً
-
الرئيس التونسي يتهم “فلول المنظومة القديمة” بتأجيج الأوضاع في البلاد
-
الاحتلال يعتقل إمام الأقصى
-
تصريحات قياديي «قسد» تزيد الغموض حول الاتفاق مع الدولة السورية
-
الأمم المتحدة: عقبات كبيرة تواجه الإغاثة الإنسانية في غزة
-
لنيابة العسكرية الإسرائيلية تشرف على محاكمة عناصر “النخبة” في حماس
-
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
-
نيمار يعود إلى اللعب مع «سانتوس» بعد خضوعه لجراحة في الركبة
-
نتنياهو يعلّق على حادثة مطاردة الحريديم لمجندتين: عمل خطير
-
السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
-
تبادل اتهامات بـ«الخيانة» بعد اغتيال سيف الإسلام القذافي
-
رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد تمسكه بنزع سلاح "حماس"
-
ملف أمني يهزّ إسرائيل..!
-
المغرب: المتضررون من الفيضانات يعودون إلى منازلهم «تدريجيا» وسط دعم رسمي وتضامن شعبي
-
تقرير: «قتل يومي»... كيف تجتاح الجريمة العنيفة المجتمع العربي في إسرائيل
-
"ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو!
-
تركيا تتهم البرلمان الأوروبي بتبني قرارات مُغرضة
-
فضيحة أمنية إسرائيلية... ضباط دخلوا مراهنات عالمية بناء على معلوماتهم العسكرية
-
مغادرة 65 فلسطينيا وعودة 43 آخرين عبر معبر رفح الخميس
-
إعلام إسرائيلي: الجيش أعد خططا عملياتية جديدة لمواجهة إيران
-
-
Just in
-
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
-
18 :30
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"! تتمة
-
18 :24
وزير الزراعة زار "الريجي" تتمة
-
18 :20
التوم: حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ! تتمة
-
18 :05
عون: بالإذن من “أفواج الطناجر” وأولاد “الهيلا هو”... تتمة
-
17 :41
زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قاعدة جونيه البحرية تتمة