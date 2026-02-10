إعلانٌ صادم في مصر: "يومٌ في جزيرة إبستين"!

A + A -

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على منظمي حفل بأحد الملاهي الليلية للفتيات فقط، يحمل اسم "يوم في جزيرة إبستين".

وأعلن منظمو الحفل الذي يحمل اسم المجرم الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، حصر دخول الحفل على الفتيات فقط بشكل مجاني، ما قد يوحي بشبهة الحفل الذي ظلت تفاصيله غامضة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو متداولا بمواقع التواصل الاجتماعي تشكو فيه سيدة تضررها من أحد الإعلانات على مواقع التواصل يتضمن التنويه إلى وجود استعدادات لإقامة حفل بتاريخ 10 شباط تحت مسمى "يوم في جزيرة إبستين" بأحد الملاهي الليلية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتحديد الدخول للفتيات مجانا، على ضوء عدم ملاءمة المسمى وغموض الإجراءات التنظيمية.

وأضافت الداخلية أنه بالفحص تبين أن الحفل المشار إليه تم الإعلان عن تنظيمه من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وتم ضبط القائم على تنظيمه، وهو منظم حفلات مقيم بالقاهرة.

وأكدت الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لمنع إقامة الحفل، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد.