استعداد لاحتمال تجدّد القتال... إسرائيل تحضّر لعملية برية واسعة؟

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لاحتمال تجدّد القتال في غزة، مع إعادة حركة «حماس» بناء مواقعها. ونقلت عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الحركة «ستواصل محاولاتها لمهاجمة قوات الجيش رغم وقف إطلاق النار».

وبحسب الصحيفة، ترى القيادة الأمنية الإسرائيلية أن «العمليات المتقطعة قد تصبح قاعدة خلال السنوات المقبلة» بهدف تقويض قدرة «حماس» على إعادة بناء بنيتها العسكرية، خصوصاً شبكة الأنفاق.

ونبّه جهاز «الشاباك» القادة السياسيين خلال اجتماعات مغلقة الشهر الماضي إلى أن «حماس تستعيد قوتها العسكرية، وتستأنف إنتاج الصواريخ والعبوات الناسفة».

وكشفت «يديعوت أحرونوت» أن «الجيش الإسرائيلي وضع خطة جديدة لإجلاء المدنيين داخل قطاع غزة باتجاه الشرق، لإفساح المجال أمام عملية برية واسعة لاحقاً هذا العام».

ويواصل جيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول 2025، ما أسفر حتى اليوم عن استشهاد 556 فلسطينياً وإصابة أكثر من 1500 آخرين، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،