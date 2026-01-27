بالصورة - لهذا السبب يغطي نتنياهو كاميرا هاتفه بشريط لاصق

A + A -

أشعلت صور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يمسك هاتفا غطيت كاميراته بشريط لاصق جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت صور من داخل الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، نتنياهو وهو جالس على طاولة الحكومة داخل القاعة وبيده هاتف محمول من نوع "آيفون"، ووضعت أشرطة لاصقة على الكاميرات، ما أثار تساؤلات حول الغابة من ذلك.



كما ظهر نتنياهو في صورة أخرى انتشرت بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وهو يغطي كاميرا هاتفه المحمول بشريط لاصق أثناء تحدثه في الهاتف، ويعتقد أن هذا الإجراء يهدف لمنع التجسس أو تسجيل المحادثات.



وبخصوص الأشرطة اللاصقة الموضوعة على الكاميرات، أوضحت "معاريف" أن كل موظف وزائر للمنشآت الصناعية العسكرية أو المنشآت الأمنية الحساسة يطلب منه عند بوابات الدخول وضع شريط لاصق على الكاميرات من أجل ضمان عدم استخدامها أثناء الزيارة. وفي حال إزالة الشريط اللاصق، تترك علامات تدل على ذلك، ما يتيح لرجال الأمن التحقق من الحالات التي يشتبه في استعمالها للكاميرات داخل المنشآت.



وفي حالة نتنياهو، وبحسب الصحيفة، لا يرتبط وضع الملصقات بخشية استخدام كاميرات الهاتف للتصوير في مناطق ممنوعة، بل يهدف إلى الوقاية من احتمال اختراق الهاتف وتشغيل الكاميرات عن بعد دون علم مالك الهاتف.