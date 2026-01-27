living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - لهذا السبب يغطي نتنياهو كاميرا هاتفه بشريط لاصق

27
JANUARY
2026
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشعلت صور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يمسك هاتفا غطيت كاميراته بشريط لاصق جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت صور من داخل الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، نتنياهو وهو جالس على طاولة الحكومة داخل القاعة وبيده هاتف محمول من نوع "آيفون"، ووضعت أشرطة لاصقة على الكاميرات، ما أثار تساؤلات حول الغابة من ذلك.

كما ظهر نتنياهو في صورة أخرى انتشرت بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وهو يغطي كاميرا هاتفه المحمول بشريط لاصق أثناء تحدثه في الهاتف، ويعتقد أن هذا الإجراء يهدف لمنع التجسس أو تسجيل المحادثات.

وبخصوص الأشرطة اللاصقة الموضوعة على الكاميرات، أوضحت "معاريف" أن كل موظف وزائر للمنشآت الصناعية العسكرية أو المنشآت الأمنية الحساسة يطلب منه عند بوابات الدخول وضع شريط لاصق على الكاميرات من أجل ضمان عدم استخدامها أثناء الزيارة. وفي حال إزالة الشريط اللاصق، تترك علامات تدل على ذلك، ما يتيح لرجال الأمن التحقق من الحالات التي يشتبه في استعمالها للكاميرات داخل المنشآت.

وفي حالة نتنياهو، وبحسب الصحيفة، لا يرتبط وضع الملصقات بخشية استخدام كاميرات الهاتف للتصوير في مناطق ممنوعة، بل يهدف إلى الوقاية من احتمال اختراق الهاتف وتشغيل الكاميرات عن بعد دون علم مالك الهاتف.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout