هل تُهاجم إيران إسرائيل؟... هذا ما كُشف!

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ المنظومة الأمنية تحذّر المستوى السياسي من أن النظام الإيراني يُظهر مؤشرات ضيق وخشية متزايدة على استقراره.

وأضافت: "لا توجد حتى الآن مؤشرات على نية إيرانية فورية لمهاجمة إسرائيل رغم تصاعد الاحتجاجات داخل إيران".

وأشارت الى أنّ "الحرس الثوري الإيراني يشارك في قمع الاحتجاجات لكن ليس بشكل كامل حتى الآن مع تورّط ميليشيات من العراق في عمليات القمع".

وتابعت: "تقييمات أمنية تؤكد أن السلطات في إيران لم تفقد السيطرة بعد وتمتنع حالياً عن استخدام أقصى درجات العنف المتاحة لديها".