إنذار في دولة عربية وتحذير مهم!

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، مساء الأربعاء، إنذارًا بحريًا بسبب منخفض جوي "متعمّق" يهدد الملاحة. وحذّرت من اضطراب على سواحل البحر المتوسط اعتبارًا من الساعة 2 صباحًا غدًا الجمعة وحتى الساعة 10 صباحًا من يوم بعد غد السبت، فيما تكون حدة الاضطراب أقل على البحر الأحمر مع ارتفاع موج بين 2 و3 أمتار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة منار غانم إن سبب الإنذار يعود إلى منخفض جوي متعمّق في طبقات الجو العليا، وآخر سطحي على البحر المتوسط، مع نشاط قوي للرياح في أغلب المناطق. وأوضحت أن سرعات الرياح على المتوسط قد تتراوح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، ما يرفع الأمواج إلى ما بين "3.5 و5.5 متر"، خلال الفترة نفسها.

وأضافت أن قرار وقف الأنشطة البحرية "لم يصدر بعد"، لكن الهيئة تنصح بـ"الحذر" و"تجنب الأنشطة البحرية" ومتابعة تحديثات النشرات، مشيرة إلى أن احتمال إصدار قرار بالوقف يبقى واردًا وفق تطورات الطقس.

من جهته، قدّم القبطان محمد نجيب مجموعة إرشادات للتعامل مع التقلبات البحرية، أبرزها التحقق الدوري من حالة المركب ومعدات السلامة، ومتابعة توقعات الطقس باستمرار، واعتماد سرعة آمنة وخطة طوارئ وتدريب الطاقم. كما شدد على فحص المحركات وأنظمة التوجيه والتأكد من "سترات النجاة" و"قوارب النجاة"، داعيًا الصيادين وهواة الرياضات والرحلات البحرية إلى "عدم الإبحار" خلال الاضطرابات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.