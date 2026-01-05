صوت إنفجار قويّ أثار قلقاً كبيراً بين سكان دولة عربيّة... هذا ما كشفته المصادر!

A + A -

بعد سماع دويّ انفجار قويّ هزّ أرجاء المنطقة، سادت حالة القلق بين سكان مدينة "السادس من أكتوبر" في محافظة الجيزة المصريّة.

وكشفت مصادر مطلعة أن دوي الصوت ناتج عن أعمال تفجير صخور وتفتيت كتل جبلية بالديناميت في منطقة الظهير الصحراوي، موضحة أن ما يجري يقع ضمن التجهيزات الإنشائية لتمهيد طرق جديدة وتوسعات عمرانية تخضع لإشراف الجهات المختصة في النطاق الجبلي لمدينة أكتوبر.

وأكدت المصادر أن الأجهزة المعنية لم تتلق أية بلاغات عن وقوع حوادث، أو حرائق، أو إصابات في الأحياء السكنية أو المنشآت الحيوية، مشددة على أن الأوضاع مستقرة تماماً والحياة تسير بشكل طبيعي في كافة الميادين والمحاور.