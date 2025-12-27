أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع!

A + A -

في واقعة أحدثت صدمة في الشارع التركي، لقيت رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر مصرعها على الفور بعدما ألقت بها والدتها من نافذة منزلهم في الطابق الرابع ببلدة كايابينار بمدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا.

وقامت السيدة ن.أ. بإلقاء طفلتها البالغة من مبنى مؤلف من سبعة طوابق في شارع 477 بحي فراد.

وفور تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت فرق الشرطة والفرق الطبية إلى موقع الحادث.

وكشفت الفحوصات الطبية الأولية أن الطفلة فارقت الحياة، وتم نقل جثمان الرضيعة إلى مشرحة دياربكر.

كما اعتقلت الشرطة ن.أ. التي يُزعم معاناتها من مشاكل نفسية.

وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة مسألة العنف الأسري في تركيا، حيث تتكرر مثل هذه الحوادث باستمرار.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة حماية الأطفال ووضع عقوبات قاسية على مرتكبي العنف بحقهم.

وفي منتصف نوفمبر الماضي صُدم الشارع التركي بالعثور على طفلة حديثة الولادة في حاوية قمامة بولاية قونية التركية، إذ تحوّلت السيدة التي رمت طفلتها في الشارع إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وهو ما أعاد إلى الواجهة مرة أخرى مسألة الولادات خارج العلاقات الزوجية.

وكان الأهالي قد عثروا في منطقة كالفالار التابعة لقضاء مرام في ولاية قونية على طفلة رضيعة، بعدما سمعوا صوت بكائها داخل حاوية القمامة أثناء مرورهم من هناك. وقد أبلغوا الجهات الأمنية بذلك عبر مركز الطوارئ 112، لتأتي الشرطة إلى المكان وتأخذ الطفلة.

كما قامت الشرطة حينها بنقل الطفلة إلى مستشفى بولاية قونية لإجراء فحوصاتٍ طبية أظهرت نتائجها أن الطفلة بصحةٍ جيدة وأن وضعها مستقر.

كذلك بدأت فرق مكافحة الجرائم في مرام تحقيقاتٍ موسعة لمعرفة هوية الأم بعد جمع المعلومات من سكان الحي، حيث تم التوصل إلى امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً، وهي أجنبية وأم لخمسة أطفال، كانت تعيش في أحد المنازل القريبة.