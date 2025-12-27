living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع!

27
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في واقعة أحدثت صدمة في الشارع التركي، لقيت رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر مصرعها على الفور بعدما ألقت بها والدتها من نافذة منزلهم في الطابق الرابع ببلدة كايابينار بمدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا.

وقامت السيدة ن.أ. بإلقاء طفلتها البالغة من مبنى مؤلف من سبعة طوابق في شارع 477 بحي فراد.

وفور تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت فرق الشرطة والفرق الطبية إلى موقع الحادث.

وكشفت الفحوصات الطبية الأولية أن الطفلة فارقت الحياة، وتم نقل جثمان الرضيعة إلى مشرحة دياربكر.

كما اعتقلت الشرطة ن.أ. التي يُزعم معاناتها من مشاكل نفسية.

وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة مسألة العنف الأسري في تركيا، حيث تتكرر مثل هذه الحوادث باستمرار.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة حماية الأطفال ووضع عقوبات قاسية على مرتكبي العنف بحقهم.

وفي منتصف نوفمبر الماضي صُدم الشارع التركي بالعثور على طفلة حديثة الولادة في حاوية قمامة بولاية قونية التركية، إذ تحوّلت السيدة التي رمت طفلتها في الشارع إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وهو ما أعاد إلى الواجهة مرة أخرى مسألة الولادات خارج العلاقات الزوجية.

وكان الأهالي قد عثروا في منطقة كالفالار التابعة لقضاء مرام في ولاية قونية على طفلة رضيعة، بعدما سمعوا صوت بكائها داخل حاوية القمامة أثناء مرورهم من هناك. وقد أبلغوا الجهات الأمنية بذلك عبر مركز الطوارئ 112، لتأتي الشرطة إلى المكان وتأخذ الطفلة.

كما قامت الشرطة حينها بنقل الطفلة إلى مستشفى بولاية قونية لإجراء فحوصاتٍ طبية أظهرت نتائجها أن الطفلة بصحةٍ جيدة وأن وضعها مستقر.

كذلك بدأت فرق مكافحة الجرائم في مرام تحقيقاتٍ موسعة لمعرفة هوية الأم بعد جمع المعلومات من سكان الحي، حيث تم التوصل إلى امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً، وهي أجنبية وأم لخمسة أطفال، كانت تعيش في أحد المنازل القريبة.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout