living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو يفضح بشار الأسد!

6
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت معلومات لـ"العربية" أن أمجد عيسى، معاون لونا الشبل وأحد المشرفين الإعلاميين في القصر الرئاسي، كان في السيارة برفقة بشار الأسد ولونا الشبل خلال التسجيلات المسربة التي بثتها القناة، وكان هو من يتولى عملية التصوير من المقعد الخلفي.

التسجيلات أظهرت الأسد يقود السيارة وإلى جانبه لونا الشبل، التي قُتلت عام 2024 في حادث وُصف حينها بأنه سير، وسط ترجيحات لاحقة بأن الحادث كان مدبَّرًا. وخلال المقاطع المتداولة، تبادل الطرفان الضحكات، ووجّه الأسد شتائم حادّة مرتبطة بالغوطة، وسخر من جنوده ومن الشعب السوري، وقال إنه لا يشعر بشيء عند رؤية صوره في الشوارع، بل تحدّث عن شعوره بـ"القرف" من الوضع في سوريا، قبل أن يتهكّم حتى على اسم عائلته بالقول إنه يجب تغييره إلى اسم "حيوان آخر".

كما أظهرت التسجيلات سخرية الأسد ولونا الشبل من الشرطة السورية ووزير الداخلية، فيما سخرت الشبل من اللواء سهيل الحسن بالقول إنه "مشغول يضع رجله على جبل قاسيون ويتصوّر مع مرافقين روس". وتعيد هذه المقاطع المسربة تسليط الضوء على دور أمجد عيسى، الذي شغل سابقًا منصب مدير مؤسسة الوحدة (المشرفة على صحيفتي "الثورة" و"تشرين") وشارك في جولات تفاوضية بين النظام والمعارضة، في وقت لا يُعرف حاليًا مكان وجوده.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout