"ليست مزحة".. مسؤول إسرائيلي يحذّر من محاولات تجنيد إيرانية

حذر رئيس بلدية بات يام، تسفيكا بروت، الثلاثاء، من محاولات يقوم بها عناصر استخبارات إيرانيون للتواصل مع سكان المدينة بهدف تجنيدهم لمهام استخباراتية.

وقال بروت إن أجهزة الأمن تمتلك معلومات عن سكان من بات يام يقيمون بالفعل مثل هذه الاتصالات، مؤكداً أن الأمر قد يمسّ "ابنك أو والدك".

وقال بروت في فيديو مصور: "الإيرانيون وصلوا إلى بات يام، وهذا ليس مزحة. استمعوا حتى النهاية. نحن على تواصل في الفترة الأخيرة مع أجهزة الأمن، خصوصاً جهاز الأمن العام (الشاباك)، حول إمكانية أن يقع بعض سكاننا في شبكة المخابرات الإيرانية ويتعاونوا معها من خلال الرسائل التي تُرسل إلى هواتفنا".

وأضاف أن ما يُنشر في وسائل الإعلام مؤخراً عن مواطنين من مدن أخرى — أشخاص عاديون، بينهم جنود احتياط، وطلاب متفوقون، وإسرائيليون من مختلف القطاعات، وصولاً إلى طلاب ثانوية ومتقاعدين — يبيّن أن البعض ظنّ أن بإمكانه تحقيق مكسب مالي سهل عبر مهام تبدو بسيطة وغير ضارة، مثل تصوير مبنى أو تمرير معلومات متاحة للجميع على الإنترنت، قبل أن يُدفعوا لاحقاً إلى مهام أكثر خطورة مثل نقل طرود.

وتابع بروت: "حتى الآن نعلم بوجود سكان من بات يام لديهم مثل هذه الاتصالات. هؤلاء يعرّضون للخطر ليس فقط أمن إسرائيل، بل مستقبلهم الشخصي أيضاً. هذه مخالفات خطيرة للغاية".