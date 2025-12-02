living cost indicators
سوريا: 16 آلية عسكرية إسرائيلية تقيم حاجزاً وتفتش المارة بريف القنطيرة

2
DECEMBER
2025
توغلت القوات الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، بجنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن «قوة للاحتلال مؤلفة من دبابتين و14 آلية وسيارة عسكرية، توغلت باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، وأقامت حاجزاً وعرقلت حركة المرور وفتشت المواطنين والمارة».

وأشارت الوكالة إلى أن «قوات الاحتلال توغلت أمس، في تلة الحمرية بين بلدة حضر وقرية طرنجة، وفي الصمدانية الشرقية وبلدة جبا وقرية أم باطنة بريف القنيطرة الشمالي، وفي تل أبو قبيس وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي».

ووفق الوكالة، «تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية».

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية السورية أن عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب غربي البلاد، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وإصابة نحو 25 آخرين، في أكبر عملية من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وبحسب التقارير، اندلعت المواجهات في بيت جن، بالقرب من منطقة عازلة بمحاذاة هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بعدما دخلت القوات الإسرائيلية البلدة في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 6 من جنوده، بينهم 3 بجروح خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال المواجهات في بيت جن. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تشن إسرائيل عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة على الحدود بين سوريا وإسرائيل، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية تخللتها اعتقالات لأشخاص.

الشرق الأوسط
