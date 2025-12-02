الجيش الإسرائيلي: القضاء على مهاجم في حادثة طعن بالضفة الغربية

A + A -

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه قتل مهاجماً قرب مستوطنة عطيرت في الضفة الغربية، بعد تلقي بلاغ عن مشتبه به.

وأضاف في بيان أن قوات من الجيش أرسلت إلى المنطقة للتعامل مع المشتبه به، «وأثناء مواجهته للمشتبه به، بدأ بطعن الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار عليه وقتلوه».

وتابع أنه جرى إرسال قوات إضافية إلى مكان الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع «واي نت» الإخباري التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن شخصين أصيبا بجروح طفيفة صباح اليوم، إثر ما يشتبه بأنه هجوم بسكين في الطريق رقم 465 بالقرب من مستوطنة عطروت بالضفة الغربية. وأضاف أن المهاجم «جرى تحييده» على الفور.