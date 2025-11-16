living cost indicators
كاتس يحسمها: لن تكون هناك دولة فلسطينية!!

16
NOVEMBER
2025
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، إن "سياسة إسرائيل واضحة، لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وتابع: "سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق، وسيتم نزع سلاح حماس في الجانب الأصفر من قبل الجيش الإسرائيلي، وفي قطاع غزة القديم من قبل القوة الدولية - أو من قبل الجيش الإسرائيلي".

ولأول مرة، وردت إشارة إلى دولة فلسطينية في مسودة مقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن قوة الأمن الدولية المفترض أن تنتشر في قطاع غزة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الخميس.

وتقول المسودة إنه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

و"ستطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر"، حسبما جاء في بند جديد في المسودة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي نفس الصياغة المستخدمة في خطة غزة المدعومة من الولايات المتحدة، ومع ذلك فهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم الدولة الفلسطينية في متن القرار الرئيسي وليس في الملحق.

Skynews
