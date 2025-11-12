فيديو يهز مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهده!

A + A -

تفحص الأجهزة الأمنية في مصر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل وفتاة يهاجمان فتاة أخرى عند مدخل عقار.

ووثّق الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة عند مدخل العقار، لحظة اعتداء الشاب والفتاة على فتاة صغيرة. وعندما حاولت الفتاة الدفاع عن نفسها وصدت ضربات الفتاة الأخرى، دفعها الشاب بقوة نحو الحائط، فاصطدم رأسها بالسطح وسقطت أرضًا.

وظهر على الفيديو تاريخ 10/11/2025، ونسب بعض من شاركوها الحدث إلى منطقة السويس، في حين ربط آخرون الحادث بمنطقة "جسر السويس".

وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على فحص محتوى الفيديو، وتحديد هوية المعتدين، وضبط ملابسات الواقعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو