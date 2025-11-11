living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدعارة تتفشى على الانترنت!

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ناقشت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي أمس ظاهرة الدعارة على الإنترنت، بناءً على طلب عدد من أعضاء اللجنة، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف".

وحذّر المشاركون في الجلسة من أن مئات المواقع الإلكترونية في إسرائيل تقدّم خدمات الدعارة بشكل علني، في ظلّ غياب شبه كامل للإنفاذ القانوني.

 

وقالت عضو الكنيست كارين إلهرار: “الكنيست سنّ قانون حظر استهلاك الدعارة، لكن الإنفاذ تراجع — وهذا يتعلق بحياة البشر.”

 

أما النائبة ناعمة لزيمي فاعتبرت أن الإنترنت تحوّل إلى ساحة لاستغلال المراهقين المعرضين للخطر، فيما أشارت منظمات المساعدة إلى أن نحو 14 ألف شخص يعملون في هذا المجال، بينهم 3,000 قاصر.

 

من جهته، حذّر شلومو رفيفو، مدير برنامج "يِزهار"، من أن المشروع مهدد بالإغلاق بسبب نقص التمويل، في حين أقرّ ممثلو الحكومة بأن الجهود لحجب المواقع ومعالجتها محدودة.

 

وأوضح إيتاي غوهار من النيابة العامة أنه بين عامي 2018 و2020 اتُّخذت حوالي 70 إجراءً ضد مواقع الدعارة، لكنه أشار إلى أن التعاون مع الشرطة تراجع، وأن العمل جارٍ لبناء آلية جديدة للتنسيق والرقابة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout