بارزاني: انتخابات العراق ستحدد مكانة إقليم كردستان

دعا قادة إقليم كردستان العراق المواطنين الكرد إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية العامة التي تُجرى اليوم الثلاثاء في عموم البلاد، مؤكدين أهمية «الاستحقاق في تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة وتعزيز مكانة الإقليم داخل العراق الاتحادي».

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إن «هذه الانتخابات مهمة بلا شك، لأن الشعب سيحدد من خلالها شكل الحكم للأعوام الأربعة المقبلة»، مشدداً على أن المشاركة الواسعة تعبر عن إرادة المواطنين في رسم مستقبل البلاد.

من جانبه، وجه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بياناً إلى سكان الإقليم دعاهم فيه إلى التصويت بكثافة، معتبراً أن «التصويت في الانتخابات التزام بالحقوق وتوطيد لمكانة إقليم كردستان في العراق». وأكد أن المشاركة الواسعة «ستعزز صوت الإقليم في بغداد، وتوجّه رسالة التزام بالديمقراطية والعيش المشترك».

وتجري عملية التصويت وسط إجراءات أمنية مشددة وإشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما دعت السلطات جميع القوى السياسية إلى الالتزام بالقوانين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.